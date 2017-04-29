“العقاري”: “العمل” لا تتعاون معنا و”الإسكان” لم تدفع لنا لإعفاء العاجزين عن السداد

قال الصندوق العقاري إنه يعمل لوضع ضوابط لإعفاء المواطنين الذين يثبت عجزهم عن سداد ما عليهم من قروض لدى الصندوق، مبيناً أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لم تتعاون معه في هذا الخصوص بمده ببيانات المقترضين.

وأوضح الصندوق أمام مجلس الشورى أن وزارة الإسكان لم تلتزم بقرار المجلس ولم تسلم الصندوق أي مبالغ مالية، مشيراً إلى صدور أمر سامي بتشكيل لجنة من بعض الجهات الحكومية لدراسة قرار إعفاء العاجزين عن سداد القروض.

وأضاف أنه يعمل حالياً مع الجهات الحكومية لتوفير قاعدة بيانات من أجل للاستعانة بها في تحصيل المتأخرات التي وصلت حتى الآن لنحو 30 مليار ريال، وذلك وفق خطة تستهدف تحصيل من 3 إلى 4 مليارات سنوياً، من خلال إعادة جدولة قروض المتأخرين بعد وضعهم في شرائح متعددة.

وأبان الصندوق بحسب “الرياض” أنه قدم منذ تأسيسه وحتى نهاية العام الماضي قروضاً بأكثر من 268 مليار ريال، وأن إجمالي المستحق للسداد منها نحو 130 ملياراً، سُدد منها 104 مليارات بنسبة سداد تصل إلى 80%.