قاعة رويال تزف الشاب حمد بن علي مدخلي

احتفل الشاب حمد بن علي محمد مدخلي بمراسم حفل زواجه على كريمة الشيخ عبدالله بن محمد مشهور ، بقاعة رويال بمحافظة صامطة

وبحضور لفيف من الأقارب والأهل والأصدقاء والزملاء ، شاركوا العريس فرحته بإكمال نصف دينه ، وسادة أجواء الفرح والسعادة جميع الحاضرين والذين باركوا للعريس وشاركوه فرحة الزواج وتناول الجميع طعام العشاء في احتفالية جميلة

وشكر العريس المدخلي الله سبحانه وتعالى على توفيقه له كما شكر جميع الحاضرين ومن بارك له فرحته الكبرى بنجاح حفل زواجه

صحيفة فيفا اون لاين تشارك العريس حمد بن علي محمد مدخلي ، فرحة زواجه وتبارك له وتتمنى له السعادة الدائمة