في ليلة عنوانها المحبة أبناء فيفاء يحتفون بشفاء الأستاذ/ علي بن حسين الحربي الفيفي

في مساء الجمعه الموافق1438/8/1هـ اقام ابناء قبائل فيفاء في محافظه حفر الباطن حفل بمناسبه شفاء الشيخ علي بن حسين الحربي الفيفي

وقد امتزجت روح المحبه وصفاء القلوب بين ابناء القطاع الجبلي وهم يجتمعون في كرنفال الاحتفال بالشيخ “علي حسين” الذي له مكانته الاجتماعيه بين ابناء القطاع الجبلي.

ازدان الحفل بحضور وفود قبائل حريص الحشر وبني مالك وبالغازي يتقدمهم الشيخ جبران المالكي ابو زارع حيث كان في استقبالهم ابناء قبائل فيفاء يتقدمهم نائب رئيس ملتقى الخير الأستاذ/ يحي سليمان ابو ريان.

ليلة امتزجت باصاله الماضي وروعه الحاضر ليله تسجل في تاريخ ابناء قبائل القطاع الجبلي محبتا واخوه صادقه

تم استقبال الضيوف القادمين من مدينه الرياض وكان في مقدمتهم رئيس صحيفه فيفا اون لاين وصحبه الكرام

ومن المنطقه الشرقيه الشاعر الكبير يحي بن حسين الفيفي وصحبه الكرام .

وكان في مقدمه المستقبلين نائب رئيس ملتقى الخير الشيخ يحي سليمان ابو ريان وعدد من ابناء قبائل فيفا بالمحافظه

تلى ذلك تشريف المحتفى به حيث كان في اسقباله ابناء فيفاء وابناء قبائل القطاع الجبلي يتقدمهم نائب رئيس الملتقى الشيخ يحي سليمان

وبعد ان اخذ المحتفى به والضيوف مواقعهم فالحفل بدا الحفل الخطابي بايات من كتاب الله الكريم للاستاذ محمد الحريصي.

بعد ذلك كلمه ابناء فيفا القاها الشيخ موسى يحي العمري شكر فيها الضيوف الذين شرفونا الدعوه واثنى على التكاتف والتعاون بين ابناء القطاع الجبلي في محافظه حفر الباطن واثنى فيها على المحتفى به وعبر عن فرحة الجميع بهذه المناسبه

بعد ذلك قصيده للشاعر الكبير يحي حسين الفيفي بعنوان “العيد شوفه راعي الطالات” (فديو)

التي تفاعل معها الجمهور وتفاعلو مع الشاعر الذي اطرب الحظور بعذب الكلام ورقي الاسلوب وروعه الالقاء

بعد ذلك كلمه للقامين من الرياض القاها بالنيابة عنهم رئيس مجلس إدارة “فيفا اون لاين” الاستاذ جابر ماطر اعرب فيها عن شكره لتائب رئيس الملتقى وللأستاذ/ أحمد جبران الشراحيلي وكافة الأخوة بجفر الباطن على الدعوة واثنى على الشيخ علي وما قدمه في حياته قائلا ماهذا الحب الذي يحضى به الشيخ علي الا خير دليل على كرمه واخلاقه .

ثم كلمه للقبائل المشاركه القاها الشيخ سالم الحريصي ، تحدث عن روعه التالف والاخوه بين القبائل وما هذا الاحتفال وهذا الحضور من كل القبائل الا دليل محبه المحتفى به ودعى له ولجميع المرضى بالشفاء

بعد ذلك أتى دور المحتفى به الشيخ علي بن حسين الفيفي ليلقي الكلمة التالية ..

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده ….. وبعد

السلام عليكم ورحمةالله وبركاته

اسعدالله مسائكم بالخير والمسرات

كم انا سعيد هذه اليله بلقاء هذه الوجوه الطيبه هذه الوجوه التي عودتني دائما ان اعيش معها اجواء الاخوة الحقيفيه والمحبة الصادقه

اعيش معها اجواء التفاؤل ونسيان الهم والكدر هذه الوجوه المشرقه عودتني بعد توفيق الله ان ارى الصعب سهلا والمستحيل ممكننا

حتى اصبحت اشعر ان بوجودهم بعدالله سبحانه استطيع اتجاوز كل الظروف وبدونهم اشعر انني لاشي .

الحقيقه اني لم اعد كلمه تليق بهذه المناسبه رغم انني حاولت ولكنني عجزت نعم والله عجزت ان اجد الكلمات التي يمكن ان تعبر عن مافي نفسي تجاهكم بحثت في قاموس اللغه فلم اجد الكلمات اوالعبارات التي يمكن ان ترتقي الى مقامكم

كيف اجد الكلمات التي يمكن ان احصي بها صفاتكم الجميله واخلاقكم النبيله ومواقفكم المشرفه .انتم فوق مستوى كل مايمكن ان اقوله عنكم .

نعم الأخوة انتم. ونعم الاصحاب .ونعم الرفقة الطيبه .مهما قلت عنكم والله لن اوفيكم حقكم انتم من اسعد بصحبتهم في الرخاء واعتز بوقفتهم في الشدائد

كيف لا وانتم من اجدهم في السراء والضراء

ولا اخفيكم ان وقفتكم معي خلال مرحلة الظروف الصحيه التي مررت بهاواحساسي بوجودكم وتواصلكم وسؤالكم كان له ابلغ الأثر على تجاوز تلك الازمه بعدتوفيق الله

واعلم تماما ان مثل هذه المواقف ليست غريبه عليكم فهي مواقفكم مع الجميع دائما ولكنكم دائما تعطونني اكثر مما استحق لذلك الله عزوجل وحده هو من يعرف حجم مكانتكم في قلبي

رفع قدركم في الدنيا ولاخره

واسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظكم من كل سوء ومكروه ويديم على الجميع الصحة والعافيه

وان يجمعكم على الخير والمحبة دائما وابدا .

اشكر كل من زارني او اتصل بي او سأل عني.

وهنا اود اوضح نقطه مهمه خصوصا لمن عتب علي من الاحبة والاصدقاء بشان تكتمي على حالتي المرضيه في البدايه وعدم اخبارهم الابعد الوصول الى مراحل متقدمه من العلاج .وانا اقدر عتبهم وانه من باب حبهم وحرصهم على الوقوف الى جانبي منذ البدابه.

ولكني والله فضلت اتخاذ هذا القرار مع الجميع حتى مع اسرتي لأني اعلم حجم الانزعاج الذي تسببه مثل هذه الظروف لمن يهمهم امري.

واقدم اعتذاري مع قبله على جبين كل من لم استطيع الرد على اتصاله خلال فترة مرضي يعلم الله ليس تجاهلا ولكنني في ذلك الوقت لم اكون استطيع الرد

وسأبقى مدين للجميع بتلك الوقفات المشرفه

لايفوتني في هذه اللحظات ان امسي بالخيرعلى الاخوه الذين يغيبون عنا في هذه المناسبه ويتواجدون الان على الحد الجنوبي للمشاركه في الدفاع عن حدود الوطن والمقدسات

وبرغم ان لديهم مايشغلهم. الا ان تواصلهم معي وسؤالهم لم ينقطع فلهم مني اصدق واخلص الدعاء واسأل الله ان يردهم سالمين منتصرين

كما اسأله سبحانه ان يديم على وطننا الغالي امنه واستقراره وان يحفظ ولاة امرنا ويوفقهم لكل خير.

شكرا جزيلا للقائمين على هذه المناسبه

شكر لأبناء قبائل القطاع الجبلي

شكرا لكل من شرفنا بحضوره من خارج المنطقه

والسلام عليكم ورحمة الله

علي بن حسين الحربي أبو عادل:

بعد ذلك توالت الهدايا على المحتفى به

هديه مقدمه من ابناء فيفاء بحفرالباطن

هديه مقدمه من قبائل حريص الحشر قدمها الشيخ سالم الحريصي والشيخ مفرح الحريصي

هديه قبائل بني مالك قدمها الشيخ جبران المالكي ابو زارع

هديه قبيله ال شراحيل بفيفا قدمها الأستاذ/ احمد جبران الشراحيلي

هديه القادمون من الرياض قدمها الاستاذ جابر ماطر الحكمي الفيفي والأستاذ: سليمان قاسم الأبياتي الفيفي والأستاذ: هادي قاسم الأبياتي الفيفي .

بعد ذلك درع تذكاري من إادارة وطاقم فيفاء أون لاين ..قدمها رئيس الصحيفه الاستاذ جابر بن ماطر الفيفي

هديه شخصيه من الاسنتاذ مسعود الشراحيلي

بعد ذلك ختم الحفل بكلمات شكر للضيف ودعاء لولاه الامر وان يحفظ لنا الامن والامان وان ينصر جنودنا البواسل

ثم تقدم الأستاذ/ يحيى سليمان أبو ريان ، نائب رئيس ملتقى الخير بدعوة الجميع لتناول وجبة العشاء ..

قدم الحفل الاستاذ المبدع : احمد جيران ابوحمد

التصوير

محمد سليمان الحكمي ، ريان يحي العمري ، زيد علي الحربي