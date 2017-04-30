المجاهدين بجازان تحباط محاولة تهريب كمية من الأسلحة والذخيرة

كشف المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله قزيز إلى أن دوريات المجاهدين ممثلة بدورية المعلومات الأمنية بالفرع تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية من الأسلحة والذخيرة، مبينا إلى أن العملية بدأت فور توفر معلومات عن قيام مجموعة من المهربين بمحاولة تهريب أسلحة وذخيرة حية وتوجههم من وادي ضمد الحدودي باتجاه مناخل التابعة بمحافظة الداير، موضحا إلى أنه جرى إعداد عده كمائن للمواقع المحتمل اتخاذها طرق عبور وعند اقترابهم تم ملاحقتهم وإطلاق أعيرة نارية لإجبارهم على الوقوف وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بلغ عددها ١٠٠ مسدس ربع و١٠٠ مخزن لنفس السلاح إضافة الى ٢٩٦٩ طلقة حية متنوعة فيما لاذا المهربين بالفرار مستترين بِظَلاَّم الليل الدامس ووعورة المنطقة التي سلكوها.

وأضاف إلى أن دوريات القطاع الشمالي بالدرب قامت بمداهمة اوكار الترويج وضبطت ٤١ عبوة مختلفة الاحجام بلغت سعتها الإجمالية ٨٠٥ لترا من العرق المسكر، كما تمكنت دوريات بالقطاع الشمالي من رصد مركبة من نوع هايلوكس غماره موديل ٩٩ على خط الفطيحة وتمت تعقبها ومتابعتها وقد ترجل منها٤ أشخاص من الجنسية الافريقية ولاذوا بالفرار ، مشيرا إلى أن الدوريات قامت بملاحقتهم والقبض عليهم وعثر بحوزتهم عتلات تحتوي بداخلها على كميات من الحشيش بلغت 34كجم و900 جرام، موضحا إلى أن العملية جاءت بعد تلقي بلاغ عن مواصفات لمركبة من احدى دوريات المجاهدين بالدرب و جرى إحالة المقبوض عليهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص .

هذا وقد أثنى مدير عام فرع ادارة المجاهدين بمنطقة جازان عبدالرحمن بن صالح المويشير على جهود منسوبي الفرع المستمرة في التصدي لعمليات التسلل والتهريب بكل إخلاص وتضحية وفق توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان وبمتابعة مدير عام المجاهدين د. عبدالله السويد، وما هذه العمليات إلا دليل واضح على ما يتمتع به أفراد ودوريات المجاهدين من خبرة ودراية في مواجهة العابثين بأمن هذا الوطن المقدس.