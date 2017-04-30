 فيفاء .. هطول أمطار غزيرة ومطالب بتعليق الدراسة | فيفاء أون لاين
الأحد, 4 شعبان 1438 هجريا, الموافق 30 أبريل 2017 ميلاديا
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الأرصاد تصدر تنبيها متقدما لهطول أمطار غزيرة على مرتفعات المنطقة

فيفاء .. هطول أمطار غزيرة ومطالب بتعليق الدراسة

فيفاء .. هطول أمطار غزيرة ومطالب بتعليق الدراسة
فيفاء أون لاين - فيفاء

تشهد محافظة فيفاء وعدد من محافظات منطقة جازان هذه الليلة هطول أمطار غزيرة شملت جميع أجزاء المحافظة منذ وقت مبكر من هذه الليلة .
وناشد عدد من الأهالي وأولياء أمور الطلاب الجهات المختصة بتعليق الدراسة يوم غد الأحد نظرا للظروف الجوية التي تشهدها المحافظة حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات .

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر قد أصدر تنبيها متقدما لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تشمل مرتفعات منطقة جازان والأجزاء الشرقية منها تستمر حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد.

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التعليقات (٢) اضف تعليق

  1. ٢
    زائر

    لا زالت الامطار تتساقط ..الحمدلله وطبيعة المنطقة جبلية ..خوفا من الانهيارات يجب تعليق الدراسة حفاظا على ارواح ابنائنا وبناتنا حيث انه لا يتوفر لهم وسائل نقل ايضا

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  2. ١
    محب فيفاء

    انحن ستقيده نهقي ان حدن درى عنا نكرف بين امطر والناس معلقين الدراسة

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