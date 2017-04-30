فيفاء .. هطول أمطار غزيرة ومطالب بتعليق الدراسة

تشهد محافظة فيفاء وعدد من محافظات منطقة جازان هذه الليلة هطول أمطار غزيرة شملت جميع أجزاء المحافظة منذ وقت مبكر من هذه الليلة .

وناشد عدد من الأهالي وأولياء أمور الطلاب الجهات المختصة بتعليق الدراسة يوم غد الأحد نظرا للظروف الجوية التي تشهدها المحافظة حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات .

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر قد أصدر تنبيها متقدما لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تشمل مرتفعات منطقة جازان والأجزاء الشرقية منها تستمر حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد.