الأمطار تجرف مركبات بالداير والعارضة وتقطع الطرق بالريث وهروب

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أنه هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة مساء أمس السبت على كافة محافظات المنطقة ومراكزها جرت على إثرها عدد من الأودية .

مبينا أنه تم نشر دوريات السلامة على الأودية لتحذير العامة من مخاطر السيول .

مشيرا إلى أنه نتج عن هطول الأمطار وجريان السيول انجراف سيارة بوادي جوراء بمحافظة الدائر وجاري التأكد من عدم وجود أشخاص بداخلها بالإضافة لانقطاع في عقبة الصلاله تم تمرير البلاغ لإدارة الطرق لإعادة فتحها وإصلاحها بعد توقف الأمطار .

واشار القحطاني إلى أن جريان الأودية في محافظة الريث أدى لانقطاع في عقبة الهاوية وتم إبلاغ الطرق لإعادة فتحها وإصلاحها بعد توقف الأمطار كما أدت لجرف سيارة بوادي الشارة التابع لمحافظة العارضة بها شخصان تم إنقاذ أحدهم عن طريق فرق الدفاع المدني عند وصولها وانجراف الآخر في الوادي قبل وصول فرق الدفاع المدني وتم تشكيل فرق بحث لدعم إدارة العارضة للبحث عن المفقود في ساعته.

وبين أن جريان السيول في محافظة هروب أدى لانقطاع طريق الصهاليل والجزعة وتم إبلاغ الطرق لإعادة فتحها وإصلاحها بعد توقف الأمطار

ودعا المقدم القحطاني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان السيول ، وإتباع الإرشادات التي تقي بعد الله وتحقق السلامة للجميع ،

وبين أنه عند هطول الأمطار يجب على الجميع الابتعاد عن مجاري السيول ومتابعة التحذيرات الصادرة من الدفاع المدني خاصة وأن المنطقة تشهد هذه الفترة هطول الأمطار وجريان السيول المنقولة.

وشدد على عدم الاقتراب من المستنقعات وتجمعات المياه التي قد تؤدي إلى الغرق متمنيا السلامة للجميع.