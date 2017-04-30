بالصور: ملتقى أبناء فيفاء بالشرقية يقيم حفله الخامس والعشرين بحضور مميز

أقيم مساء يوم الجمعة الموافق 2\8\1438هـ الملتقى الخامس والعشرين لأبناء فيفاء بالشرقية, وذلك بقاعة الفيصلية للإحتفالات بحي الفيصلية بالدمام. وقد شهد الملتقى حضورغفير من أبناء فيفاء بالمنطقة الشرقية والكثير من الفعاليات الثقافية والتراثية وتكريم للمميزين من أبناء فيفاء. وفيما يلي تفصيل لأحداث الملتقى:

بدأ الحفل الاستاذ عبدالرحمن الحربي (ابو مشعل) وذلك بكلمة ترحيبية للحضور اشاد من خلالها بالحضور الكبير لأبناء فيفاء بالمنطقة لهذا الملتقى ومشيدا بترابطهم و تكاتفهم وتعاونهم لكل مافيه رفعة لأسم فيفاء وأهلها, ومعبرا عن سعادته للأعداد الكبيرة التي شاركت في حضور الملتقى مما يدل ترابط وأخوة أبناء فيفاء بالشرقية.

تلى ذلك تلاوة عطرة لايات من الذكر الحكيم تلاها على مسامع الحضور الشاب عبدالرحمن بن سالم المدري.

بعد ذلك تفضل رئيس الملتقى الشيخ يحيى حسن المدري بكلمة رحب فيها بالحضور شاكرا لهم استجابتهم لدعوة الملتقى بالحضور والتفاعل ومهنئا الجميع بإنجازات الملتقى خلال 11 عام. ومهنئا الحضور بقرب شهر رمضان الكريم داعيا الله ان يبلغ الجميع صيامه وقيامه. ثم حث الجميع بمواصلة دعمهم السخي للجنة الاجتماعية مذكرا بأعمالها الكبيرة والتي لاتخفى على احد ومشيدا بالقائمين عليها وهم الشيخ علي محمد العمري (ابو عادل) والشيخ عبدالله جبران المدري (ابو عمر), كما حث على مواصلة الدعم لصندوق الملتقى. اضافة الى ذلك حث على التخفيف من تكاليف مناسبات الزواج وذلك تيسيرا على الشباب و اعانة لهم على اكمال نصف دينهم مشجعا على دعم المتزوجين قدر المستطاع. كما حث على عدم اقامة العزاء في الاستراحات وعدم اقامة الولائم فيها وذلك للتخفيف على اسرة الميت ولمواساتهم كما حث على مساندة اسرة الميت حسبما تقتضيه الحاجة.

اضافة الى ذلك حث على التجاوب مع اي دعوة من قبل شيخ الشمل او نائبه حسب الاستطاعة, واوصى الجميع بالمشاركة في الاعياد والمناسبات وحرص على التعاون والتعارف بين ابناء فيفاء في المنطقة.

كما توجه بالشكر لجميع من وقف مع فريق نادي فيفاء لكرة الطائرة اثناء تواجده بالمنطقة الشرقية. اضافة الى شكره وامتنانه لجميع الداعمين لصندوق فيفاء ولنشاطات المتلقى واختتم كلمته بالدعاء لوطننا الغالي بدوام الامن والرخاء ولشعبه ولقيادته الكريمه بالتوفيق والسداد ولجنودنا الابطال بالنصر داعيا لشهدائنا بالرحمه وللمصابين بالشفاء العاجل.

بعد ذلك تفضل الشيخ يحيى محمد العمري (ابو طلال) بمشاركة شعرية نالت اعجاب الجميع وتفاعل معها الحضور.

ثم قدم الشيخ علي محمد العمري (ابو عادل) سلسة من المسابقات التراثية والثقافية ومسابقات للأطفال من الحضور ومسابقة للخط وزعت خلالها جوائز للفائزين فيها.

كما تم تكريم المهندس احمد يحيى الشريفي الفيفي بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية وماجستير في الادارة الهندسية من الولايات المتحدة الامريكية وقدم له درع تذكاري من ادارة الملتقى بهذه المناسبة.

كما تم تكريم يحيى بن علي العمري بمناسبة تقاعده وانتقاله من المنطقة الشرقية.

اضافة الى ذلك تم تكريم الشيخ عيدان حسن العبدلي (ابو يحيى) نظير خدمته المميزة والمتواصلة لمتلقى فيفاء بالشرقية خلال 11 سنة.

وتجاوبا لطلب من الحضور تقدم المهندس محمد موسى العبدلي (ابو فيصل) بكلمة ذكر خلالها تجربته في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كونه من اوائل من انضم لها من ابناء فيفاء. مختتما كلمته للشباب بالحرص على التحصيل العلمي وتطوير مهاراتهم والتركيز على المعاهد التقنية متمنيا التوفيق للجميع.

فيما يلي صور الملتقى بعدسة الشاب عبدالله يحيى: