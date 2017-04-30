بالأسماء ..بلدية فيفاء تدعو المتقدمين بطلبات استئجار محلات سوق فيفاء لمراجعتها

تعلن بلدية محافظة فيفاء عن موعد توزيع محلات سوق فيفاء العام عن طريق القرعة وذلك يوم الأحد القادم الموافق 11 / 8 / 1438 هـ في تمام الساعة التاسعة صباحا .

ودعت بلدية محافظة فيفاء جميع المتقدمين سابقا بطلبات لاستئجار محلات في سوق فيفاء الواقع في حقو فيفاء لمراجعتها حسب الموعد المعلن , مصطحبين معهم الهوية الوطنية وكرت العائلة للمتقدمات حيث سيتم توزيع المحلات بالقرعة حسب كل نشاط لوحده وفق المخطط التفصيلي للسوق .

وللاستفسار التواصل مع مسؤول الاستثمار محمد الفيفي

‭0501859005

والمتقدمون هم على النحو التالي :

سلمان جبران الفيفي مسعود جابر قاسم الفيفي حسن علوان الفيفي احمد سليمان الفيفي يحي حنين المدري جابر قاسم جابر الفيفي بندر محمد يحي الفيفي موسى محمد جابر الفيفي حسن سليمان حسن الفيفي علي محمد جابر الفيفي سليمان محمد جابر الفيفي محمد ابراهيم يحي العمري عبدالله محمد جابر الفيفي حسين يحي حسن الفيفي بدرية جابر محمد الفيفي احمد حسن علي الفيفي ماجد سليمان حسن الفيفي حسن يزيد حسن الفيفي ثالبة حسن سالم الفيفي سلطان حسن محمد الفيفي جبران محمد جابر الفيفي علي حسين حيان الحربي محمد سليمان يزيد الحربي حسين عيدان الحربي سلمان يزيد سلمان الفيفي حسن سلمان يزيد الفيفي محمد سلمان جابرالفيفي يحي مفرح احمد الداثري حسين جابر مسعود الفيفي علي سالم محمد الفيفي احمد مفرح يزيد الفيفي عبدالله مفرح يزيد الفيفي وليد حسن مفرح المشنوي احمد يحي شريف الفيفي منصور حسن يحي الفيفي حسن مفرح يحي الفيفي يزيد شريف حسن الفيفي عبدالرحمن حسن مفرح الفيفي موسى يحي سلمان الفيفي احمد محمد احمد الفيفي حسن يزيد جبران الفيفي عبدالله عبدالرحمن مسعود الفيفي سعيده سالم حسن الفيفي سالم محمد سالم الفيفي فاطمه سالم حسن الفيفي عافيه سالم حسن الفيفي مريم سالم حسن الفيفي سلوى سالم حسن الفيفي فهد سالم حسن الفيفي عائشة سالم حسن الفيفي جمال سالم حسن الفيفي محمد سالم حسن الفيفي مريم جابر حسن الفيفي سالم حسن سالم الفيفي نوال جابر سلمان الفيفي عبدالله مسعود محمد الفيفي احمد مفرح حسين الفيفي نواف حسين يحي الفيفي نواف حسين يحي الفيفي علي حسن محمد الفيفي حسن جبران الفيفي موسى حسن محمد الفيفي فاطمة محمد حسن الفيفي علي احمد سلمان الفيفي سليمان يزيد حسن الفيفي عيسى يحي حسين الابياتي سلطان سلمان حسن الفيفي خيرية يحي احمد الفيفي سعيدة يحي حسن الفيفي يحي حسين الابياتي