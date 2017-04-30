أمانه عسير تصدر تراخيص ل10 عربات طعام

أصدرت أمانة منطقة عسير تراخيص لـ 10 عربات طعام، بعد استيفائها لجميع الاشتراطات.

صرح بذلك مدير إدارة الرخص المهنية والصحية بأمانة المنطقة أحمد عبد القادر أبو عابد، مبينا أن الأمانة تعمل على زيادة العدد بما يتوافق مع حاجة المدينة، إلى جانب معالجة وضع العربات القديمة والغير نظامية.

وأضاف: “نشاط (عربة الأطعمة) من الأنشطة التي وردت في نظام ال ISIC4 العالمي للأنشطة التجارية، ومن منطلق تطوير منظومة الأنشطة البلدية وفقا وتحقيقا لرؤية المملكة فقد اُعتمِدت في الوزارة حسب نظام بلدي، وعليه عملت الأمانة على تنظيم وتسهيل إصدار التراخيص لهذا النشاط بعد استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والفنية للعربة”.

وعن أهم الشروط، أجاب: “أن يكون الترخيص لمستثمر سعودي فقط، ولا يستقدم بالترخيص عمالة، وأن يكون النشاط جديد، وأن تكون العربة سليمة وغير متهالكة، وأن يملك صاحب المشروع رخصة قيادة، وأن تكون العربة مصممة من الداخل ومحكمة الإغلاق لعدم تسرب الحشرات، وأن تكون مكونة من أرضيات سهلة التنظيف وتزويدها بثلاجة للتبريد، وتثبيت الأدوات بشكل محكم، والفصل بين كبينة القيادة والجزء المخصص لمزاولة النشاط مع منع تظليلها وتوفير إضاءة وتهوية ووجود خزان للشرب، واستيفاء العربة لاشتراطات السلامة، ناهيك عن اقتصار النشاط على بيع الأطعمة والوجبات الخفيفة والعصائر”.

وأضاف: “نعمل حاليا على دراسة إما أن تكون العربة متحركة أو ثابتة وتحدد مواقعها وأهمية النشاط لكونه يُعد عامل جذب سياحي ويعطي روح سياحية جميلة، لاسيما إذا كانت العربات ذات طابع ومنظر حضاري، وقد يكون تصميم العربة مستوحى من تراث المنطقة”

وحول أهم العقبات، قال: “إن من أهمها عدم اهتمام طالب الترخيص بالاشتراطات الصحية والفنية للعربة، مما يشكل صعوبة بالغة في حصوله على الترخيص”،

مبينا أن هناك احتياج العديد من الشباب لجهات داعمة لمثل هذه المشاريع وأن النظام لم يحدد النشاط لسيدة أو رحل، وإنما ورد نص مستثمر سعودي.

وختم تصريحه بان الأمانة ترحب بأي مقترحات أو مبادرات داعمة لهذا الأمر.

من جهته، أوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس محمد العمرة أن هذه الخطوة الاستثمارية داعم كبير للسياحة عسير المعروفة بجمال منتجعاتها ومنتزهاتها المترامية الأطراف والتي تجذب السياح للاستمتاع بالطبيعة والأجواء الجميلة، وقال: “إن 80 % من السياحة في المنطقة تعتمد على المواقع الطبيعية والمنتزهات التي عرفت وتميزت بجمالها الخلاب، ووجود خدمة توفر الأطعمة في مثل هذه المواقع سيكون داعم كبير”.

وأشار إلى أن هذا النموذج يعتبر من نماذج الاستثمار السياحي الذي يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية ويساهم في خفض نسبة البطالة، وذلك ضمن توجهات الدولة في رؤية 2030 التي تهدف إلى تفعيل الاستثمار السياحي وإيجاد بدائل متعددة للنفط، معتبرأ أن العوائد السياحية بالمنطقة يمكن أن تحقق نهضة اقتصادية توازي تأثير النفط حال استثمارها نظرا لما تملكه من مقومات في الجو والطبيعة الجاذبة للسياح.