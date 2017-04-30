الأحوال المدنية تفتتح مكتبًا نسائيًّا في رياض الخبراء

دشنت الأحوال المدنية مكتباً نسائياً في محافظة رياض الخبراء بمنطقة القصيم، والذي بدأ في

استقبال المواطنات بشكل رسمي ليقدم لهن جميع خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية

الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة

وإصدار الوثائق اللازمة لها.

وأوضحت مساعدة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية للمكاتب النسائية الجوهرة الشبانة أن

الأحوال المدنية مستمرة في تنفيذ خطة التوسع بافتتاح المكاتب النسائية في جميع مناطق المملكة

لخدمة كافة المواطنات، مؤكدةً افتتاح عدة مكاتب خلال الفترة المقبلة لخدمة النساء حسب

توجيهات معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية الاستاذ ناصر بن عبدالله العبدالوهاب.