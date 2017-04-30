 كعكي – يجتمع مع الإعلاميين لوضع الخطة النهائية لمنتدى دراسا للأسبوع المقبل ( 6 – 7 ) بغرفة جدة | فيفاء أون لاين
الأحد, 4 شعبان 1438 هجريا, الموافق 30 أبريل 2017 ميلاديا

كعكي – يجتمع مع الإعلاميين لوضع الخطة النهائية لمنتدى دراسا للأسبوع المقبل ( 6 – 7 ) بغرفة جدة

كعكي – يجتمع مع الإعلاميين لوضع الخطة النهائية لمنتدى دراسا للأسبوع المقبل ( 6 – 7 ) بغرفة جدة
عمر الشيخ . منطقة مكة المكرمة . تصوير / جلال . عمر الشيخ: تصوير / جلال .

إجتمع سعادة الشيخ / عبدالمعطي كعكي  ( رئيس نادي الوحدة الأسبق ) رئيس مجلس ( شركة نجوم الملاعب ) – بمكتبه اليوم مع الإعلامي / عمر الشيخ  ( منسق القنوات الفضائية والإذاعية والصحف والمجلات الورقية والإلكترونية )  – ومسؤول العلاقات العامة والإعلام بشركة ( نجوم الملاعب ) – الأستاذ / عثمان شيخ – لمناقشة الخطة الإعلامية لمنتدى دراسا – والذي سيعقد فعاليته الأسبوع المقبل يومي – ( السبت – والأحد     ) – (  2017 / 5 / 6 -7 ) م –  وذلك بغرفة جدة – والإطلاع على آخر المستجدات والتنسيق الإعلامي للقنوات الفضائية والإذاعات المسموعة والصحف والمجلات الورقية والإلكترونية وبعض الوكالات العالمية  ، وذلك لتغطية هذا الحدث الكبير والذي يقام بالمملكة لأول مرة في هذا المجال  الرياضي – وبمشاركة ( 11 ) دولة عربية ،  حيث فتح المجال للجميع لحضور هذا المنتدى العلمي والثقافي والبحثي في عالم  ( الرياضة ) – كما يحتوي هذا البرنامج على ( 6 جلسات ) علمية ومحاضرات وندوات وورش عمل في الفترة الصباحية – كما يقام على هامش المنتدى دورات تدريبية في الفترة المسائية – وأيضا تكريم الفائزين في عدد من المجالات الرياضية المتنوعة ، كما نهيب بالجميع الحضور لجلسات المنتدى على مدار   اليومين والإستفادة من الخبرات واللقاء بهم ومعرفة كل جديد في عالم  ( الثقافة الرياضية

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