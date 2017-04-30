جمعية الثقافة والفنون : 16 فعالية ضمن “أبها عاصمة السياحة العربية” 

أعلنت جمعية الثقافة والفنون بمدينة أبها عن إقامتها ل 16 فعالية كمشاركة في احتفالات أبها بلقب عاصمة السياحة العربية 2017.

وقال مدير الجمعية أحمد السروي: “إن تلك الفعاليات تضم برامج فنية ومسرحيات أولها مسرحية “مرحبا أخضر “للأطفال والعوائل، ودورة فيخط الرقعة، و6 أمسيات ثقافية وشعرية وبرامج خاصة بالفنون والفرق الشعبية، إضافة إلى 8 فعاليات للجاليات العربية الموجودة في منطقةعسير، ومشروع خاص بالفنون الفوتوغرافية، وملتقى ضوئي للشباب والشابات، وعرض 4 أفلام سينمائية قصيرة وأفلام وطنية وفيلم عن أبهاعاصمة السياحة العربية وفيلم اجتماعي، فضلا عن استضافة لبعض الأفلام الفائزة على مستوى المملكة واستضافة مخرجين”.

وشدد السروي على أن مناسبة أبها عاصمة السياحة العربية تعد أبرز حدث سياحي على مستوى المملكة، وأن الجمعية تعتبر نفسها ضمنالقنوات الداعمة لتفعيل هذه المناسبة وإبرازها بالشكل الأمثل.

ولفت السروي إلى أن منطقة عسير تزخر بالعديد من الكتاب والمفكرين الذين يمكنهم أن يقدموا الكثير لهذه المدينة من منتجهم الفكري والأدبي،كما أن عدد لا يستهان به من الفنانين التشكيليين والفوتوغرافيين والمفكرين الذي يجب أن يقفوا مع هذه المدينة الجميلة ويكونوا على مستوىالحدث.