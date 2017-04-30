 “الأحوس”يفتتح ورشة العمل حول اللائحة الجديدة لتقويم مادة التربية البدنية | فيفاء أون لاين
الأحد, 4 شعبان 1438 هجريا, الموافق 30 أبريل 2017 ميلاديا

“الأحوس”يفتتح ورشة العمل حول اللائحة الجديدة لتقويم مادة التربية البدنية

“الأحوس”يفتتح ورشة العمل حول اللائحة الجديدة لتقويم مادة التربية البدنية
 حسن السالم – صبيا 
يفتتح مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس صباح الغد ” الأثنين ” ورشة العمل حول اللائحة الجديدة للتقويم في مادة التربية البدنية والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من  5 – 7 / 8/ 1438 هـ ، بحضور رئيس قسم التربية البدنية بوزارة التعليم الأستاذ هشال المبارك ، بمشاركة رؤساء ومشرفي التربية البدنية بالإدارات التعليمية ، وسيكون الافتتاح في صالة النشاط الطلابي ، حيث سيتم التعريف بالورشة وأهدافها ومحاورها وعرض توزيع درجات التربية البدنية الجديدة ، وأهم التحديات التي تواجه التطبيقات الميدانية للائحة الجديدة ، وأدوات التقويم في مادة التربية البدنية ، وسوف تستكمل محاور الجلسات خلال الأيام التالية من ورشة العمل .

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