 عشيرة آل القبل بفيفاء تقيم حفلا بمناسبة تقاعد عدد من ابنائها | فيفاء أون لاين
الأحد, 4 شعبان 1438 هجريا, الموافق 30 أبريل 2017 ميلاديا

بحضور نائب شيخ شمل قبائل فيفاء / الشيخ : حسين حسن الفيفي

عشيرة آل القبل بفيفاء تقيم حفلا بمناسبة تقاعد عدد من ابنائها

عشيرة آل القبل بفيفاء تقيم حفلا بمناسبة تقاعد عدد من ابنائها
بندر فرحان ـ فيفاء
أقام عشيرة آل القبل من قبيلة آل مثيب حفلاً مساء أمس الخميس ١٤٣٨/٨/١ بمناسبة تقاعد عدد من رجالاته بحضور نائب شيخ شمل قبائل فيفاء / الشيخ : حسين حسن الفيفي
وقد كرموا المتقاعدين وهم :-
١- يحي حسن أسعد المثيبي
٢- جابر فرحان سالم المثيبي
٣- حسين علي جبران المثيبي
٤- فرحان سالم جابر المثيبي
٥- علي حسن جبران المثيبي
٦- حسين سلمان فرحان المثيبي
وقد بدأ الحفل الخطابي بكلمة للأستاذ/ عبدالرحمن سليمان علي المثيبي  تحدث عن السيرة العملية للمتقاعدين ثم تلى ذلك قصيدة شعرية بهذه المناسبه ألقاها الشاعر الشاب / سامي بن جابر فرحان المثيبي
وفي نهاية الحفل الخطابي تم توزيع الهدايا والدروع على المكرمين .

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