بحضور نائب شيخ شمل قبائل فيفاء / الشيخ : حسين حسن الفيفي عشيرة آل القبل بفيفاء تقيم حفلا بمناسبة تقاعد عدد من ابنائها

أقام عشيرة آل القبل من قبيلة آل مثيب حفلاً مساء أمس الخميس ١٤٣٨/٨/١ بمناسبة تقاعد عدد من رجالاته بحضور نائب شيخ شمل قبائل فيفاء / الشيخ : حسين حسن الفيفي

وقد كرموا المتقاعدين وهم :-

١- يحي حسن أسعد المثيبي

٢- جابر فرحان سالم المثيبي

٣- حسين علي جبران المثيبي

٤- فرحان سالم جابر المثيبي

٥- علي حسن جبران المثيبي

٦- حسين سلمان فرحان المثيبي

وقد بدأ الحفل الخطابي بكلمة للأستاذ/ عبدالرحمن سليمان علي المثيبي تحدث عن السيرة العملية للمتقاعدين ثم تلى ذلك قصيدة شعرية بهذه المناسبه ألقاها الشاعر الشاب / سامي بن جابر فرحان المثيبي

وفي نهاية الحفل الخطابي تم توزيع الهدايا والدروع على المكرمين .