الهدى ومدارس الرياض والجزيرة أبطالا لمبارزة المملكة

توج عضو الاتحاد السعودي للمبارزة عامر المبيض، الفائزين في بطولة المملكة للمبارزة تحت 17 سنة التي اقيمت منافساتها على صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالدمام، حيث حقق الهدى المركز الاول في سلاح السيف وحل الوطني ثانيا وعكاظ ثالثا، وفي منافسات سلاح الشيش حصل مدارس الرياض على المركز الاول، وحل النور ثانيا والساحل ثالثا، فيما حقق الجزيرة المركز الأول في سلاح المبارزة، وحل النهضة ثانيا والنور ثالثا.

وفي منافسات ( الفردي) في سلاح المبارزة، حصل حسن لصمخ ( النور) على المركز الأول، وحل حسين الطويل ( الهدى ) ثانيا، وعمر العكاس ( النهضة ) ثالثا، وعبدالكريم الحليفي ( عكاظ ) في المركز الثالث مكرر.

وحقق عبدالملك الأومير ( مدارس الرياض) المركز الأول في سلاح الشيش، وحل محسن الشطي ( النور) ثانيا ومتعب الرشيد ( مدارس الرياض ) ثالثا، وحسن اليوسف ( النور) في المركز الثالث مكرر.

في حين حصل سعد البقمي ( الوطني ) على المركز الاول في منافسات سلاح السيف، وحل ثانيا عبدالرحمن الزهراني ( النهضة) وجاء علي البحراني ( الهدى) ثالثا ، فيما حصل عبدالعزيز الثبيتي ( عكاظ) على المركز الثالث مكرر