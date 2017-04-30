 محافظ صبيا يستقبل المدير الجديد لمرور صبيا | فيفاء أون لاين
الأحد, 4 شعبان 1438 هجريا, الموافق 30 أبريل 2017 ميلاديا

محافظ صبيا يستقبل المدير الجديد لمرور صبيا

محافظ صبيا يستقبل المدير الجديد لمرور صبيا
حيدر الذروي - صبيا

استقبل سعادة محافظ صبيا الأستاذ/علي بن موسى زعلة بمكتبه النقيب/توفيق بن محمد النعمي بمناسبة تكليفه مديرآ لمرور المحافظة.
وقد رحب سعادة المحافظ بالنعمي متمنياّ له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله الجديد منوهاّ بجهود سلفه الرائد/فواز بن يحي الشريف.
وأكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بتطوير وتحسين مستوى أداء المرور ووضع الخطط اللازمة لتنظيم وإنسابية الحركة المرورية بالمحافظة والحد من الحوادث.

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