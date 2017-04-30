استقبل سعادة محافظ صبيا الأستاذ/علي بن موسى زعلة بمكتبه النقيب/توفيق بن محمد النعمي بمناسبة تكليفه مديرآ لمرور المحافظة.
وقد رحب سعادة المحافظ بالنعمي متمنياّ له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله الجديد منوهاّ بجهود سلفه الرائد/فواز بن يحي الشريف.
وأكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بتطوير وتحسين مستوى أداء المرور ووضع الخطط اللازمة لتنظيم وإنسابية الحركة المرورية بالمحافظة والحد من الحوادث.
محافظ صبيا يستقبل المدير الجديد لمرور صبيا
استقبل سعادة محافظ صبيا الأستاذ/علي بن موسى زعلة بمكتبه النقيب/توفيق بن محمد النعمي بمناسبة تكليفه مديرآ لمرور المحافظة.
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