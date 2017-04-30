 وصول صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز  ال سعود الى مدينة الباحة  | فيفاء أون لاين
الأحد, 4 شعبان 1438 هجريا, الموافق 30 أبريل 2017 ميلاديا

بعد صدور الامر الملكي بتعيينه أمير لمنطقة الباحة

وصول صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز  ال سعود الى مدينة الباحة 

وصول صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز  ال سعود الى مدينة الباحة 
طلال الزهراني ـ الباحة
وصل بحفظ الله ورعايته الى مدينة الباحة صباح هذا اليوم الأحد صاحب السمو الملكي حسام بن سعود بن عبد العزيز ال سعود ، وكان في إستقبال سموه فور وصوله الى مطار العقيق بالباحة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز ال سعود وعدد من منسوبي الإماره .
 وقد أُقيم لسموه حفل إستقبال بديوان الإماره شرفه صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز ال سعود ،
​ ثم تشرف وكلاء الإمارة ومديري العموم وموظفي ديوان الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ، بالسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية بتعيين سموه أميراً لمنطقة الباحة . بعد ذلك ألقى وكيل ‏إمارة المنطقة الدكتور حامد بن مالح الشمري كلمة ، رحب فيها باسمه ونيابة عن منسوبي الإمارة بسمو أمير منطقة الباحة ، مباركاً لسموه الثقة الغالية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -. ‏وأكد أن جميع منسوبي الإمارة سيعملون بروح الفريق الواحد ، وسيكونون عوناً له لتنفيذ الرؤى والتطلعات ، سعياً لتحقيق رؤية القيادة ‏لمسيرة التنمية الشاملة المتوازنة وتحقيق الخير لأهل منطقة الباحة في ظل الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين ، متمنياً لسموه التوفيق والعون لمواصلة المسيرة التنموية للمنطقة في ظل دعم وتوجيهات ولاة الأمر  حفظهم الله .
وقد أعرب الدكتور الشمري عن خالص الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود ، ‏الذي قاد‏ مسيرة تنمية منطقة الباحة‏ بكل قتدار وفكر تنموي خلال السبع سنوات الماضية لتحقيق طموحات وتطلعات أبناء المنطقة التنموية ، منوهاً بحرص سموه على إقامة المنتديات وورش العمل الاستثمارية والسياحية والشبابية والوقوف على محافظات ومراكز المنطقة وتفقد احتياجاتها والمتابعة المستمرة ، ودعمه لكل ما من شأنه خدمة المنطقة ، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله ، متمنياً لسموه التوفيق والصحة . عقب ذلك قدم الأمير مشاري بن سعود ، هدية تذكارية لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز ، كما قدم سموه هدايا مماثلة لأصحاب السمو الملكي الأمراء سعود بن حسام ، وخالد بن حسام ، وعبدالعزيز بن حسام ، بهذه المناسبة . حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، ثم تجول سموهما في بهو الإمارة ، حيث اطلعا على لوحة تضم صور الأمراء الذين تعاقبوا على إمارة منطقة الباحة . بعد ذلك شرف صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة, وأصحاب السمو الملكي الأمراء، حفل الغداء الذي أقامته إمارة المنطقة الباحة ، بمنتزه غابة رغدان ، تكريماً لسموهما .

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