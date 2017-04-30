“الزراعة” سنراقب الفواكه والخضار الطازجة المستوردة

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة مواصلة دورها الرقابي على سلامة الفواكه والخضار الطازجة المستوردة، وفق اشتراطاتها النظامية، ووفق ماتقتضيه هيئة الدستور الغذائي (الكودكس) وأن لديها دولاً على قائمة الحظر نتيجة ارتفاع نسبة المبيدات في منتجاتها الطازجة. وقال وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطيشان : إن وكالة الوزارة للثروة الحيوانية ممثلة في الإدارة العامة للمحاجر هي الجهة المسؤولة عن الإرساليات الحيوانية والنباتية في منافذ المملكة، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم دورياً بجمع عينات عشوائية من جميع شحنات الفواكه والخضار الطازجة الواردة إلى المملكة، لتتحقق من عدم ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات عن الحد المسموح به دولياً. وبين البطشان أن جميع شحنات الفواكه والخضر الطازجة الواردة إلى المملكة يجب أن تستوفي معايير المملكة فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات، موضحاً أن الوزارة تتخذ 3 خطوات أساسية فيما يتعلق بوجود متبقيات المبيدات في الفواكه والخضار الطازجة المستوردة. وأوضح البطشان أنه في حال اكتشاف عينات تحتوي على نسبة مبيدات عالية تفوق الحد المسموح فإن الوزارة تقوم في المرة الأولى بتنبيه وزارة خارجية الدولة المصدرة للفواكه أو الخضار، ويطلب بعد ذلك إحضار تحليل شامل يفيد بعدم وجود أي مبيدات في أي شحنة قادمة من تلك الدولة، وفي حال تم اكتشاف نسبة مبيدات عالية في المرة الثالثة، فإن الوزارة تصدر حظراً يمنع دخول المنتج الملوث أساساً إلى البلد، ولا يتم رفع الحظر عن المنتج إلا بعد زيارة فريق من الوزارة للدولة المصدرة، والتأكد من إجراءات استخدام المبيدات. وأكد البطشان أن الوزارة في الفترة من 1-1-1438هـ وحتى 30-6-1438 هـ، ضبطت 7 مخالفات تتمثل في وجود نسبة عالية من متبقيات المبيدات تفوق المسموح به، من دول تشمل الأردن (خيار)والصين (زنجبيل) ومصر(جوافه ،فراولة،طماطم)، إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة( فلفل)، والولايات المتحدة الأمريكية(فراولة)، فيما يسري الآن حظر على الفلفل المصري بسبب ارتفاع نسبة المبيدات فيه ولتكرار المخالفة

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