تعرف على .. لائحة تنظيم وخطة لتشغيل الموانئ عبر شركات

كشف رئيس المؤسسة السعودية للموانئ د. نبيل العمودي عن خطة لتطوير الموانئ بأسلوب يغلب عليه الطابع التجاري، بحيث يعمل الميناء تحت شركة أو شركات مثل ما هو معمول به في المطارات حالياً وستكون البداية في الموانئ الكبيرة، كما أنهم يعملون على تطوير لائحة تنظيم جديدة ستصدر قريباً بعد دراستها جيداً، مبيناً أن الخصخصة في الموانئ بدأت فعلياً قبل 20 عاماً ولكن سيتم تطوير الأنظمة المعمول بها حالياً.

وأوضح العمودي وفقا لما أوردت صحيفة “اليوم” أن من ضمن اللائحة دراسة تعنى بإعادة نظام حوكمة الوكلاء الملاحيين حتى لا يصبحوا الخصم والحكم كما هو الحال الآن، وهذا الإجراء نعمل عليه نظراً للعديد من الملاحظات التي تردنا من المستفيدين وقطاع الأعمال التي أصبحت أمراً مقلقاً لأعمالهم، خصوصاً فيما يتعلق بالضمان البنكي ومبلغ التأمين، وأن من ضمن الحلول المطروحة أن تكون هناك جهة محايدة إما داخل المؤسسة أو منفصلة تعمل على تنظيم الأعمال بين قطاع الأعمال والوكلاء الملاحيين، حيث ستتم طريقة الدفع بشكل آلي في المستقبل القريب بعد أن تنتهي الخدمة أي بعد تفريغ البضائع من الحاويات لتحقيق الشفافية والموثوقية في عمل الوكلاء، كما أن اللائحة الجديدة تشمل نظاما يمنع الجمع بين الاستيراد والتخليص الجمركي لنفس التاجر.

وعن مشكلة الطوابير وانتظار الشاحنات لساعات طويلة في الموانئ، أكد العمودي أنهم يعملون على تطبيق نظام تقني متكامل للقضاء على هذه الظاهرة ويقوم هذا الحل على تنظيم وترتيب جدولة الشاحنات ولن تحتاج الانتظار طويلاً مثل السابق وستأتي في وقتها المخصص دون الحاجة للطوابير.