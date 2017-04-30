 هذا موعد إجازة منسوبي التعليم .. دون استثناءات | فيفاء أون لاين
الأحد, 4 شعبان 1438 هجريا, الموافق 30 أبريل 2017 ميلاديا

هذا موعد إجازة منسوبي التعليم .. دون استثناءات

هذا موعد إجازة منسوبي التعليم .. دون استثناءات
فيفاء أون لاين ـ الرياض

شددت وزارة التعليم على أن إجازة جميع منسوبي المدارس دون استثناء تبدأ بنهاية دوام الخميس 29 شعبان، وليس هناك أي إجازة قبل ذلك.
وذكر المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصمي أن الوزارة تؤكد ما ورد في تعميم الوزير بأن إجازة جميع منسوبي المدارس دون استثناء تبدأ في 29 شعبان وليس هناك إجازة قبل ذلك.
وكان وزير التعليم قد وجه بأن تبدأ إجازة الهيئتين التعليمي والإدارية هذا العام بنهاية دوام الخميس 29 شعبان، وذلك تنفيذا لأوامر خادم الحرمين بتقديم الاختبارات النهائية، بحيث تنتهي قبل حلول شهر رمضان، مراعاة لظروف الطلاب والطالبات.

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