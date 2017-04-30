وزير العمل والتنمية الاجتماعية يؤكد خلال اجتماعه بمنسوبي “فرع جدة” على مضاعفة العمل الميداني ورفع مستوى جودة الخدمات

اجتمع معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص في فرع الوزارة بمحافظة جدة اليوم (الأحد)، بمدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد اللحياني، وعدد من منسوبي الوزارة.

وحث معالي الوزير في بداية الاجتماع، منسوبي فرع جدة، على بذل المزيد من الجهود، ومواصلة العمل الميداني باعتباره مؤشراً مهماً لقياس مستوى وجودة الخدمات، ودعم مسارات وبرامج سوق العمل، ومبادرات التنمية الاجتماعية.

وتجول الدكتور علي الغفيص عقب الاجتماع، داخل أروقة مبنى فرع الوزارة بجدة، واطلع على سير عمل إدارات وأقسام الفرع، وما تقدمه من خدمات لعملاء الوزارة.

كما زار معالي الوزير مركز التأهيل الشامل بمحافظة جدة، واستمع إلى شرح مفصل عن أبرز الخدمات والبرامج والأنشطة المقدمة للنزلاء، وما يتضمنه المركز من أقسام.