بالصور .. البحث عن مفقود سيول الداير والعثور على جثة شاب بالعارضة

اوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أن فرق الدفاع المدني بمحافظة العارضة عثرت على جثة الشاب الذي جرفته سيول وادي الشارة بالعارضة فجر اليوم الاحد وهو سعودي يبلغ من العمر ٣٠ عاما وتم نقله للمستشفى وسلمت الحالة للشرطة لاكمال اللازم عن طريقهم.

وبين ان الدفاع بمحافظة الدائر تلقى بلاغا من احد المواطنين يفيد بان مكفوله سوداني الجنسيه مقيم مفقود كان يقود قلاب وجرفته السيول ويرغب البحث عنه لإحتمال جرفه من السيل مشيرا الى ان عمليات البحث عن المذكور بدأت منذ تلقي البلاغ وقد استنفر الدفاع المدني كافة امكانياته البشريه والآلية للبحث عن المفقود .

وأضاف القحطاني ان الدفاع المدني بصبيا تلقى بلاغ عن غرق شخص يميني في مياه راكده وما زالت عمليات البحث جاريه . كما قام مدني بصبيا بمشاركة الجهات ذات العلاقه من التاكد من خلو مجرى وادي صبيا من العقوم الترابية الاعتراضية وتدعيم بعض المواقع التي من الممكن ان تشكل خطورة في حال جريان السيول

ودعا المقدم القحطاني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان السيول ، وإتباع الإرشادات التي تقي بعد الله وتحقق السلامة للجميع ،

وبين انه عند هطول الامطار يجب على الجميع الابتعاد عن مجاري السيول ومتابعة التحذيرات الصادرة من الدفاع المدني خاصة وأن المنطقة تشهد هذه الفترة هطول الأمطار وجريان السيول المنقولة.

وشدد على عدم الاقتراب من المستنقعات وتجمعات المياه التي قد تؤدي الى الغرق متمنيا السلامة للجميع.