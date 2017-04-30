 “هيئة الاتصالات”: هذه أسباب قرار السماح للمقيم بامتلاك شريحتي اتصال فقط | فيفاء أون لاين
الأحد, 4 شعبان 1438 هجريا, الموافق 30 أبريل 2017 ميلاديا

“هيئة الاتصالات”: هذه أسباب قرار السماح للمقيم بامتلاك شريحتي اتصال فقط

“هيئة الاتصالات”: هذه أسباب قرار السماح للمقيم بامتلاك شريحتي اتصال فقط
فيفاء أون لاين- متابعة

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن قرارها بعدم السماح للمقيمين بالحصول على أكثر من شريحتي اتصال لكل الشركات، هو إجراء مؤقت، لافتة إلى أن هناك أسباباً أمنية تقف وراء هذا القرار.

وأوضحت الهيئة، وفقاً لصحيفة “سبق”، أن استغلال تلك الشرائح في تنفيذ العمليات الإرهابية والأعمال المخلة بالوطن وراء اقتصار منح المقيم شريحتين فقط، مضيفة أن هذا الإجراء مؤقت، ويهدف لتصحيح ومعالجة العدد الكبير من الشرائح المخالفة في السوق.

ويأتي رد الهيئة بعد التخوفات الكبيرة من التأثير السلبي لهذا القرار على إيرادات شركات الاتصالات بالمملكة، والتي تعرضت لخسائر أيضاً العام الماضي بعد إلزامها بربط شرائح الجوالات ببصمة المشترك.

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