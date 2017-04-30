“السديس” .. يتوعد من يسيء للحرمين الشريفين

حذّر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس اليوم (الأحد)، كل من يسيء للحرمين الشريفين أو للرئاسة العامة، باعتبارها جهازاً من أجهزة الدولة، ولمكانة الحرمين في نفوس المسلمين، متوعدًا بتطبيق الأنظمة الصارمة في حق المسيئين .

وأوضح السديس أنه نظرا لمكانة مكة المكرمة والمدينة المنورة فلا تُقبل أي إساءة أو إهانة لهما، حيث كرم الله خادميهما، وفي المقام الأول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، وولي ولي عهده، ثم إمارة منطقتي مكة والمدينة، وذلك انطلاقاً من مكانة الحرمين الشريفين، مهوى الأفئدة وقبلة المسلمين.

وأضاف أن نظام الجرائم المعلوماتية سيُطبق ضد كل من تثبت عليه إساءة عن طريق مواقع التواصل أو شبكات المعلومات، مهيباً بالجميع التعاون في تعظيم الحرمين ورعاية آدابهما وعدم تضخيم أو ترويج المقاطع المسيئة للخدمات فيهما.

يُذكر أن الشيخ السديس وجّه بتشكيل لجنة لمحاسبة كُل من يسيء إلى جهاز الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بإشاعة أو نقل أخبار غير صحيحة وتداولها بأي وسيلة كانت .