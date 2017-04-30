وظائف شاغرة بالجامعة السعودية الإلكترونية

أعلنت تعلن عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة السعودية الإلكترونية عن وجود وظائف أكاديمية للسعوديين من حملة الدكتوراه على رتبة (أستاذ مساعد) في مختلف فروع الجامعة وذلك وفقاً للشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2. أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب للدرجة من جامعة معتمدة.

3. أن يكون المتقدم حاصلاً في مرحلة البكالوريوس على تقدير جيد جداً فما فوق.

4. أن يكون تخصص المتقدم للوظيفة في الدكتوراه امتداداً لتخصصه في البكالوريوس والماجستير (باستثناء كلية العلوم الصحية).

5. أن يتقن المتقدم اللغة الإنجليزية باستثناء قسم العلوم الإنسانية.

6. أن يكون المتقدم لقسم الثقافة الإسلامية حاصلاً على المؤهل في التخصص.

7. أن يكون المتقدم لقسم اللغة العربية حاصلاً على المؤهل في تخصص النحو والصرف.

8. أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والاختبارات التي يجريها القسم العلمي.

9. لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم ولن يتم الرد عليها.

ملاحظة: يتاح التقديم على الوظيفة في فرع واحد من فروع الجامعة المعلن عنه, ولا يسمح التقديم في أكثر من فرع وتخضع الوظيفة للمنافسة داخل كل فرع من فروع الجامعة المقدم عليه فقط ولا يمكن نقل الوظيفة إلى فرع آخر داخل الجامعة علماً بأن الرد على المتقدم يكون خلال شهرين من تاريخ إجراء المقابلة الشخصية

المستندات المطلوبة:

1. صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

2. صور من الشهادات والمؤهلات والمعادلات مصدقة (في حال الدراسة في الخارج).

3. سيرة ذاتية باللغة العربية.

4. صور من الخبرات.

5. يفتح باب قبول الطلبات ابتداء من يوم الأحد 1438/8/4هـ الموافق2017/4/30م الساعة 8:30 صباحاً, ولمدة عشرة أيام تنتهي يوم الأربعاء 1438/8/14هـ الموافق 2017/5/10م الساعة 2:00 مساءً.

6. يتم التقديم إلكترونياً فقط من خلال موقع الجامعة الرسمي وللتقديم : اضغط هنا

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