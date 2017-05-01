 الشمراني يتابع سيول وادي صبيا | فيفاء أون لاين
الاثنين, 5 شعبان 1438 هجريا, الموافق 1 مايو 2017 ميلاديا

الشمراني يتابع سيول وادي صبيا

الشمراني يتابع سيول وادي صبيا
حيدر الذروي -صبيا

تابع مدير ادارة الدفاع المدني بمحافظة صبيا المقدم مصلح الشمراني سيول وادي صبيا التي سالت هذا اليوم عقب الامطار التي شهدتها منطقة جازان في المرتفعات الجبلية والمحافظات الساحلية .

ووجه ” الشمراني ” لجنة العقوم والاوديه بالمحافظة بازالة بعض العقوم الترابية التي قد تشكل عائق في مجرى السيول ، مؤكدآ حرص ومتابعة محافظ صبيا الاستاذ علي موسى زعلة المستمرة لإدارة الدفاع المدني بصبيا والاطمئنان على سلامة المواطنين بالمحافظة من أخطار السيول و التجمعات المائية وتحذير المتنزهين وعابري الاوديه من الاقتراب منها وعبورهم اثناء جريان السيول و في الوقت الذي تقوم فيه إدارة الدفاع المدني بصبيا بتوعية و توجيه المواطنين بأخذ الحيطة و الحذر خصوصا في ظل حالة الأجواء التي تشهدها منطقة جازان خلال هذا الاسبوع والتغيرات المناخية المتوقعه والتي تحذر منها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*