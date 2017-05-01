وفاة العبدلي والصلاة عليه بمسجد الراجحي عصر اليوم

توفي صباح اليوم المغفور له بإذن الله الشيخ: سليمان أسعد العبدلي الفيفي ، بمستشفى الحرس الوطني بالرياض ، وسوف يتم الصلاة عليه بمسجد الراجحي مخرج (15) عصر اليوم ويدفن رحمه الله بمقبرة النسيم .
نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته . كما نسأل الله أن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان .
طاقم فيفاء أون لاين يتقدمو بأحر التعازي والمواساة للزميل يحيى سليمان والى كافة أسرة المرحوم . سائلين الله ان يصبرهم في مصيبتهم .
وإنا لله وإنا اليه راجعون
عظم الله أجركم وأحسن عزاكم وإنا لله وغنا إليه راجعون.
تعازينا لأسرة الفقيد كافة وللأستاذ والأخ العزيز يحيى سليمان (أبو راكان) وإنا لله وإنا إليه راجعون
أخوك يحيى قاسم