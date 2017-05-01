 وفاة العبدلي والصلاة عليه بمسجد الراجحي عصر اليوم | فيفاء أون لاين
الاثنين, 5 شعبان 1438 هجريا, الموافق 1 مايو 2017 ميلاديا

وفاة العبدلي والصلاة عليه بمسجد الراجحي عصر اليوم

وفاة العبدلي والصلاة عليه بمسجد الراجحي عصر اليوم
الرياض ـ فيفاء أون لاين

توفي صباح اليوم المغفور له بإذن الله الشيخ: سليمان أسعد العبدلي الفيفي ، بمستشفى الحرس الوطني بالرياض ، وسوف يتم الصلاة عليه بمسجد الراجحي مخرج (15)  عصر اليوم ويدفن رحمه الله بمقبرة النسيم .

نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته . كما نسأل الله أن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان .

طاقم فيفاء أون لاين يتقدمو بأحر التعازي والمواساة للزميل يحيى سليمان والى كافة أسرة المرحوم . سائلين الله ان يصبرهم في مصيبتهم .

وإنا لله وإنا اليه راجعون

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التعليقات (١) اضف تعليق

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    العرواني

    عظم الله أجركم وأحسن عزاكم وإنا لله وغنا إليه راجعون.

    تعازينا لأسرة الفقيد كافة وللأستاذ والأخ العزيز يحيى سليمان (أبو راكان) وإنا لله وإنا إليه راجعون

    أخوك يحيى قاسم

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