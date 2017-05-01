وفاة العبدلي والصلاة عليه بمسجد الراجحي عصر اليوم

توفي صباح اليوم المغفور له بإذن الله الشيخ: سليمان أسعد العبدلي الفيفي ، بمستشفى الحرس الوطني بالرياض ، وسوف يتم الصلاة عليه بمسجد الراجحي مخرج (15) عصر اليوم ويدفن رحمه الله بمقبرة النسيم .

نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته . كما نسأل الله أن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان .

طاقم فيفاء أون لاين يتقدمو بأحر التعازي والمواساة للزميل يحيى سليمان والى كافة أسرة المرحوم . سائلين الله ان يصبرهم في مصيبتهم .

وإنا لله وإنا اليه راجعون