موظفي قسم المتابعة ببلدية الطوال يكرمون رئيس قسمهم مصطفى حمدي

في بادرة طيبة وغير مستغربة تجاه زميلهم في القسم قدم موظفي قسم المتابعة ببلدية محافظة الطوال التهنئة والمباركة لرئيس القسم الأستاذ / مصطفى محمد حمدي ،، بمناسبة ترقيته إلى المرتبة السابعة بالبلدية ،، وقدمت الهدايا التذكارية والورود والدروع ،، ابتهاجاً بزميلهم وبحضور عدد من الزملاء منسوبي البلدية وفي أجواء جميلة يغمرها الفرح والمحبة والتآخي والترابط بين الجميع

وشكر الأستاذ / مصطفى حمدي ابو عدي ،، زملائه بقسم المتابعة وأن ما قاموا به من هذه البادرة السارة له ستكون وسام على صدره يعتز به من إخوانه ، كما رحب ببقية زملائه في الأقسام الأخرى على مشاركته بمناسبة ترقيته إلى المرتبة السادسة ببلدية محافظة الطوال وثمن لهم ذلك وسأل الله أن تكون دافعاً له لخدمة الوطن ، وتمنى لهم وله العون والتوفيق والنجاح الدائم في الدنيا والآخرة