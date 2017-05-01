أمير جازان يستقبل سمو نائبه ويشرف حفل استقبال أهالي المنطقة لسمو النائب

يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء غد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آلِ سعود نائب أمير منطقة جازان لدى وصوله مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لأمير منطقة جازان.

كما سيكون في استقبال سمو نائب أمير منطقة جازان مدراء الإدارات الحكومية ووكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومشائخ وأهالي وأعضاء مجلس المنطقة وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

عقب ذلك يشرف سمو أمير منطقة جازان حفل استقبال أهالي المنطقة لسمو نائب أمير منطقة جازان بقصر سمو أمير المنطقة بمدينة جيزان.

وعبر الأمير محمد بن عبدالعزيز بهذه المناسبة عن عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله – ، بمناسبة تعيينه نائبًا لأمير منطقة جازان سائلاً الله تعالى العون والتوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.