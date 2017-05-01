عربة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها للنساء في الأحساء

سيّرت الأحوال المدنية العربة المتنقلة إلى محافظة الأحساء لخدمة النساء في المحافظة، إذ أن العربة تقدم خدمات إصدار وتجديد الهوية الوطنية وسجل الأسرة للأمهات، بالإضافة إلى تعديل المهنة.

وأوضح مدير عام الخدمات المتنقلة عبدالعزيز الناصر أن العربة المتنقلة تتواجد بمقر الأحوال المدنية بالأحساء، مؤكداً تواجد العربة هناك لخدمة أكبر عدد من المواطنات، بسبب الازدحام الكبير الذي يشهده المكتب النسائي.

وقال الناصر: “الأحوال المدنية مستمرة في تقديم خدمات الوحدات المتنقلة والتي تشمل العربات والحقائب المتنقلة حسب توجيهات معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر بن عبدالله العبدالوهاب، إذ خصصت الأولى لخدمة المواطنين في المحافظات والقرى والجامعات والدوائر الحكومية والخاصة، بينما خصصت الأخرى لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضي غير القادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدنية”.

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