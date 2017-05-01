مجاهدو جازان يفشلون محاولة تهريب ذخيرة حية

نجحت دوريات الفرقة الثانية بالداير التابعة لقطاع المجاهدين الجبلي بافشال محاولة تهريب كمية من الذخيرة الحية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد عبدالله بن قزيز أن دورية مركز الحدمة اشتبهت في مركبة من نوع شاص موديل ٢٠١٦ على احدى الطرق الوعرة الحدودية المؤدية لخشه بدفا التابعة لمحافظة الداير وعند مشاهدة قائد المركبة تمركز الدورية قام بتغيير مسار طريقه وتمت ملاحقته وضبط المركبة بعد قيامه بإخفائها في موقع وعر بأحد الأودية وجرى البحث عنها وضبطها وعثر بداخلها على كمية من الذخيرة الحية المتنوعة وجرى التوجه بها للمقر وحصر الكمية اتضح بأن عددها الاجمالي ٥٦٥٦ طلقة حية متنوعة .

من جهته قال مدير عام فرع ادارة المجاهدين بجازان عبدالرحمن بن صالح المويشير أن رجال المجاهدين ماضون ببسالة لصد عمليات التهريب المتتالية حفاظًا على أمن الوطن تحت توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان ومتابعة مدير عام المجاهدين د. عبدالله السويد موجهًا شكره لمن أسهم في إحباط تلك العملية حاثا الجميع لتكثيف وبسط الأمن في حدود مسؤولياتنا.