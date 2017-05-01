قريبًا.. مخالفة ضد أصحاب المركبات الغير مؤمن عليها ، وتسجيل الحوداث إلكترونيا

أعلن اللواء الدكتور محمد بن شبّاب البقمي، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، عن تنظيم مخالفة ضد أصحاب المركبات الغير مؤمن عليها قريباً، مشيراً إلى أنه صدر توجيه ببدء تسجيل الحوادث إلكترونياً بداية من رمضان المقبل.

جاء ذلك على هامش الجلسة الأولى لليوم الثاني من أعمال ندوة التأمين السعودي الرابعة التي تنظمها اللجنة العامة لشركات التأمين، بعنوان “تطوير خدمات التأمين للمركبات” والتي رأسها فواز الحجي نائب الرئيس التنفيذي لتأمين المركبات في شركة ملاذ للتأمين، وشارك فيها بدر العلي الرئيس التنفيذي لشركة نجم، محمد القاضي رئيس العمليات والشؤون الفنية لشركة اسيج للتأمين، واللواء الدكتور محمد بن شبّاب البقمي.

وأوضح اللواء البقمي، أن الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أصدر توجيهاً بمنع التعامل ورقياً في عملية تسجيل الحوادث بدءا من بداية شهر رمضان المقبل، وبدء تسجيلها إلكترونيا.

وأضاف أنه سيتم فرض مخالفة على أصحاب المركبات الغير مؤمن عليها قدرها 150 ريالا، لرفع نسبة المركبات المؤمن عليها التي تصل حاليا 46%، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستساهم في دعم منظومة السلامة المرورية.

وأكد أن إدارة المرور عمدت على إقامة شراكة وثيقة مع مؤسسة النقد السعودي “ساما” وشركات التأمين من أجل توفير أنظمة يتقيد بها المواطنون والمقيمون لتحقيق الأمن المروري، مشيراً إلى أن عامل الثقة واحداً من أهم العوامل التي يجب ان تعمل عليها شركات التأمين لكسب رضا العملاء حتى يطمئن على حصوله على حقوقه بأقصى سرعة وبجودة عالية.

وأشار نائب مدير إدارة المرور إلى أن توفير الحوافز للسائقين الملتزمين بالأنظمة المرورية سيدعم هذه الثقة، كذلك في المقابل رفع سعر بوليصة التأمين على الأشخاص الغير ملتزمين من شأنه أن يكون رادعا ورسالة للالتزام بها، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل الرسائل لإشعار العملاء بانتهاء بوليصة التأمين حرصا على عدم وقوع مخالفة عليه.

خدمات تأمينية جديدة

من جهته، كشف بدر العلي الرئيس التنفيذي لشركة نجم، أن الشركة أطلقت خدمتين جديدتين في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها لعملائها، مشيراً إلى أن الخدمة الأولى هي “تقدير” والثانية “ساعد”.

وأوضح أن خدمة ساعد من شأنها تساعد على تخفيف معاناة متضرري الحوادث المرورية بحيث توفر شركة نجم للسائقين الذيين تعرضوا لحادث مروري وسيلة نقل لمكان إقامته أو محل العمل، بالاضافة إلى توفير سيارة تنقل المركبة التي تعرضت للحادث إلى ورشة التصليح ويتم فتح له مطالبة للتعويض عن الحادث لدى شركة التأمين المؤمن لديها.

وأضاف العلي أما الخدمة الجديدة الثانية فهي خدمة “تقدير” والتي سيتم بمقتضاها إعادة توزيع مراكز التقدير التابعة لشركة نجم في الرياض لتكون لها تغطية أكبر لجميع الأحياء ويسهل الوصول العملاء إليها.