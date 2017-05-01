نشاط ثقافي يشتمل على معرض تشكيلي ثقافي جازان يقيم أمسية نسائية مساء الخميس

ضمن البرامج والفعاليات الثقافية التي تنفذها وزارة الثقافة والاعلام ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون الثقافية من خلال المراكز الثقافية في مختلف مناطق المملكة .

يقيم المركز الثقافي بجازان مساء يوم الخميس القادم 8/8/ 1438 عند الثامنة مساءً امسية شعرية في الشعر النبطي تحت عنوان”ترانيم شعرية” تشارك فيها اربع شاعرات من بنات المنطقة هن سحايب نجد وسعاد هبه ورنا ابو راسين وحليم الفرجي وتدير الامسية الاديبة خديجه ناجع الصميلي

ويصاحب الامسية نشاط ثقافي متنوع من معرض للفنون التشكيلية بعنوان ” أنامل حالمه ” تشرف عليه الفنانه التشكيلية بشرى السيد وتشارك فيه عدد من فنانات المنطقة

واوضح مدير المركز الثقافي بجازان الاستاذ عبدالله الفيفي ان النشاط الثقافي يشتمل ايضا على عدد من الاجنحة والاركان المتنوعه التي تضم ابداعات بنات المنطقة في الخط والرسم ومختلف اشكال الفنون الجميلة .

هذا وتحظى هذه الفعالية باهتمام ومتابعة مستمرة من سعادة المشرف العام على الشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والاعلام الدكتور عبدالرحمن العاصم الذي أكد على أن المراكز الثقافية في مختلف مناطق المملكة ستحدث نقله نوعية في البرامج والأنشطة والفعاليات الثقافية لتصبح منارة إشعاع حضاري ومعرفي للجميع وتسهم في خلق حراك ثقافي يضم مختلف فئات وشرائح المجتمع

الجدير بالذكر أن هذه الفعالية الثقافية النسائية تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة علما ان الدعوة عامة لجميع النساء