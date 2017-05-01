انعقاد ورشة العمل الثالثة للتعاون السعودي المصري في مجال الكهرباء بالرياض

بحضور الدكتور صالح بن حسين العواجي وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، والمهندس جابر دسوقي مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، عُقدت ورشة العمل الثالثة للتعاون السعودي المصري في مجال الكهرباء بنادي الشركة بالرياض، يوم أمس الأثنين 01/05/2017م وتستمر لمدة يومين.

وناقش المسؤولين والخبراء السعوديين والمصريين خلال الورشة أوجه التعاون بين البلدين وآفاق تطويرها وتضمين مجالات أخرى جديدة في المستقبل، ومشروعات البحث والتطوير الخاصة بكفاءة الخدمة الكهربائية والشبكات الذكية، وتوطين الصناعات الكهربائية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال، والمواصفات والشروط الفنية لمشروعات العدادات الذكية والتحكم الآلي، وخدمات المشتركين وعرض التجارب الناجحة التي طبقتها السعودية للكهرباء في كيفية المحافظة على البيئة، كما تم استعراض مبادرات الاستخدام الأمثل للطاقة في جميع مبانيها ومرافقها.

وتم أيضاً عقد عدد من الجلسات لمناقشة موضوعات مشاريع الربط الكهربائي والطاقة المتجددة، وتطوير الموارد البشرية، إدارة الأصول والمشروعات، كما تم استعراض الجهود المبذولة في مجال الربط الكهربائي بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجال الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها للمشتركين وكيفية إدارتها لتحسين مستوى الخدمة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تطوير منظومة التدريب وإعداد القادة بقطاع الكهرباء.

يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء نظمت خلال زيارة الوفد المصري عدد من الجولات الميدانية لهم لزيارة مكاتب خدمات المشتركين ومراكز الاتصال، ومعاهد التدريب، إضافة إلى زيارة لأحد مراكز التحكم بالشبكة، ومحطة توليد الكهرباء، واطلاعهم على التقنيات الحديثة المستخدمة في مواقع إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وجهود العاملين بها.