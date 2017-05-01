أمير منطقة مكة المكرمة يكرم جبل عمر لرعايتها جائزة مكة للتميز

كرم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة شركة جبل عمر للتطوير لرعايتها الإستراتيجية لجائزة مكة للتميز فرع التميز العمراني ، حيث تسلم درع التكريم الأستاذ ياسر بن فيصل الشريف الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر خلال الإحتفال الذي أقامته إمارة منطقة مكة المكرمة مؤخراً بحضور عدد من مسئولي الدوائر الحكومية ورؤساء الشركات الوطنية .

وأعرب الرئيس التنفيذي الاستاذ ياسر بن فيصل الشريف عن شكره وتقديره لسمو الأمير خالد الفيصل على هذا التكريم والاهتمام من سموه الكريم لشركة جبل عمر للتطوير.

وأكد الرئيس التنفيذي أن شركة جبل عمر للتطوير منذ تأسيسها وضعت على عاتقها ومن منطلق المسئولية الإجتماعية القيام بالدور الريادي في تحقيق الشراكة الإستراتيجية وتقديم الدعم اوالرعاية لإنجاح أهداف تلك البرامج الإجتماعية ، التي تصب في مصلحة الفرد والمجتمع في آن معاً ، وأشار إلى أن الشركة تؤمن بدورها المجتمعي وتؤكد على أهمية تفعيله في مختلف المجالات.

هذا وتهدف جائزة مكة للتميز إلى تشجيع العمل المميز فردياً أو جماعياً، وتأصيل المبادئ الإسلامية في أدب المهن وإتقان العمل، حيث تشمل مجالات رئيسية ثمانية أولها مجال التميز في خدمات الحج والعمرة، ويليها التميز الإداري والتميز الاقتصادي والتميز الاجتماعي والتميز الثقافي والتميز البيئي والتميز العمراني والتميز العلمي والتقني، حيث يتم تكريم الفائزين في هذه المجالات خلال حفل الجائزة السنوي الذي يترقبه المهتمون ويقام في منطقة مكة المكرمة .