 “العمل عن بعد” .. سيقتصر على المواطنين والمواطنات فقط | فيفاء أون لاين
الاثنين, 5 شعبان 1438 هجريا, الموافق 1 مايو 2017 ميلاديا

“العمل عن بعد” .. سيقتصر على المواطنين والمواطنات فقط

“العمل عن بعد” .. سيقتصر على المواطنين والمواطنات فقط
فيفاء أون لاين - متابعة

قالت مصادر مطلعة إن برنامج “العمل عن بعد” الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، سيقتصر على توظيف المواطنين والمواطنات فقط.

وأوضحت المصادر وفقا لصحيفة “اليوم” أن البرنامج يهدف لتلبية قطاعين أساسيين بالمملكة وهما ذوو الإعاقة والنساء، لما في البرنامج من ميزة أداء العمل خارج المكان المعتاد للعمل باستخدام وسائل الاتصال.

وأشارت إلى أن تعديلات نظام “العمل عن بعد” المكون من ثماني مواد، تضمنت كيفية تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، لافتة إلى أنه يشترط لتوظيف العاملين التسجيل في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*