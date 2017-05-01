 أمير الرياض يكرّم الشيخ عبدالله بن مجدوع القرني | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 6 شعبان 1438 هجريا, الموافق 2 مايو 2017 ميلاديا

لازم خادم الحرمين الشريفين لأكثر من 45 عاما

أمير الرياض يكرّم الشيخ عبدالله بن مجدوع القرني

أمير الرياض يكرّم الشيخ عبدالله بن مجدوع القرني
الرياض ـ علي القرني

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض معالي الشيخ عبدالله بن مجدوع القرني وكيل إمارة الرياض السابق بمناسبة انتهاء فترة عمله بالإمارة وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي .

ويعد الشيخ عبدالله بن مجدوع القرني أحد أكثر من لازم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أبان كان اميرا لمنطقة الرياض، لأكثر من 45 عاما،  حتى صدر الأمر الملكي تعيينه مستشارا بالديوان الملكي

وأعرب الشيخ القرني عن بالغ شكره لسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه على التكريم مستذكراً مآثر العمل في إمارة منطقة الرياض مع أمراء منطقة الرياض، والخبرات التي تعلمها منهم ، لافتاً إلى شرف العمل بها والعمل مع أمرائها، ومعبرا عن بالغ سروره بالتشرف بخدمة الرياض خاصة والوطن الغالي عامة .

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