 طلب إبراء لذمة المرحوم – بإذن الله – أبو سلطان الخسافي | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 6 شعبان 1438 هجريا, الموافق 2 مايو 2017 ميلاديا

طلب إبراء لذمة المرحوم – بإذن الله – أبو سلطان الخسافي

طلب إبراء لذمة المرحوم – بإذن الله – أبو سلطان الخسافي
فيفاء أون لاين ـ الرياض
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين .. الحمد لله على قضائه وقدره ، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين ،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد
ننعى إليكم والدنا / جابر أحمد يحيى الخسافي الفيفي ، الذي انتقل إلى جوار ربّه هذا اليوم الاثنين ٥ / ٨ /١٤٣٨ هـ ، – رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته ، ورحم أموات المسلمين أجمعين – ومن هنا فإننا نرغب إلى كلّ مَن تصله رسالتنا هذه أن يبيح ويسامح ويعفُ ويدعُ لوالدنا بالرحمة والمغفرة ، كما نؤكد بأنّ أيّ مطالبات أو التزامات أو حقوق مالية على والدنا – رحمه الله – قد انتقلت من ذمّته إلى ذمّتنا ، ونحن مستعدون بإذن الله بإيفاء كلّ مَن له دَين أو مطالبات أو حقوق على والدنا .
نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يرحم أموات المسلمين ، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم . وإنا لله وإنا إليه راجعون .
أبناء المرحوم / جابر أحمد يحيى الخسافي
عنهم / سلطان جابر أحمد الخسافي
جوال رقم / 0569750170
/محمد جابر أحمد الخسافي
جوال رقم /  0540044065

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