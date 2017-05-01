طلب إبراء لذمة المرحوم – بإذن الله – أبو سلطان الخسافي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين .. الحمد لله على قضائه وقدره ، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين ،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد

ننعى إليكم والدنا / جابر أحمد يحيى الخسافي الفيفي ، الذي انتقل إلى جوار ربّه هذا اليوم الاثنين ٥ / ٨ /١٤٣٨ هـ ، – رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته ، ورحم أموات المسلمين أجمعين – ومن هنا فإننا نرغب إلى كلّ مَن تصله رسالتنا هذه أن يبيح ويسامح ويعفُ ويدعُ لوالدنا بالرحمة والمغفرة ، كما نؤكد بأنّ أيّ مطالبات أو التزامات أو حقوق مالية على والدنا – رحمه الله – قد انتقلت من ذمّته إلى ذمّتنا ، ونحن مستعدون بإذن الله بإيفاء كلّ مَن له دَين أو مطالبات أو حقوق على والدنا .

نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يرحم أموات المسلمين ، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم . وإنا لله وإنا إليه راجعون .

أبناء المرحوم / جابر أحمد يحيى الخسافي

عنهم / سلطان جابر أحمد الخسافي

جوال رقم / 0569750170

/محمد جابر أحمد الخسافي

جوال رقم / 0540044065