روى تفاصيل إصابته مقطوع الأطراف الذي ظهر يتدرب مع ممرضة على الجري يعلق على الفيديو المتداول

علق الشاب الذي ظهر بمقطع فيديو مع ممرضة تدربه على الجري باستخدام أطراف صناعية على ردود الفعل حول المقطع، مُفنداً أسباب ظهوره بهذا الشكل وما أشيع حوله من شائعات، كما كشف تفاصيل الواقعة التي أدت لبتر قدميه.

وبيّن الشاب ماجد العتيبي وفقاً لـ”عكاظ”، أنه يعمل مساعداً أخصائياً بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية وأصيب بفقدان أطرافه في حادثة مرورية وقعت له منذ زمن، موضحاً أن الممرضة التي ظهرت معه بمقطع الفيديو زميلته وتولت تدريبه على الجري؛ لتعويض غياب مدربه الفلبيني الذي يعمل على تأهيله للاشتراك في مسابقات جري عالمية.

ونفى العتيبي ما قيل في مواقع التواصل بأنه أصيب بالحد الجنوبي، مبيناً أن إصابته نتجت عن حادثة مرورية وقعت له أثناء عمله في وظيفة معلم؛ حيث تعطل أحد إطارات سيارته خلال ذهابه إلى المدرسة ما تسبب في فقدانه التحكم بالسيارة لترتطم بسياج أحد الجسور ويُنقل على إثرها إلى المستشفى بإصابة خطيرة فقد فيها أطرافه.

وكان مغردون بموقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يُظهر الشاب العتيبي وهو يتدرب على يد ممرضة على التحرك باستخدام الأطراف الصناعية٬ ليصاحبه العديد من ردود الفعل والشائعات.