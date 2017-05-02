 بالفيديو .. ماذا سيحدث لو أهملت تطعيمات طفلك ؟! | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 6 شعبان 1438 هجريا, الموافق 2 مايو 2017 ميلاديا

بالفيديو .. ماذا سيحدث لو أهملت تطعيمات طفلك ؟!

بالفيديو .. ماذا سيحدث لو أهملت تطعيمات طفلك ؟!
فيفاء أون لاين- الرياض

حذّرت وزارة الصحة، من إهمال التطعيمات للأطفال، الذي قد يؤدي إلى الإصابة بالحصبة، والجديري المائي، والتهاب الكبد “ب”، والحمى الشوكية، والكزاز، وفيروس الروتا، والحصبة الألمانية، والدفتيريا، والنكاف، وشلل الأطفال.

وأوضحت “الصحة”، عبر إنفوغرافيك توعوي، نشرته عبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أنَّ “التطعيمات عبارة عن مواد محفزة للمناعة لتحمي الجسم من جراثيم معيّنة”.

وأكّدت أنَّ “التطعيمات تُعدُّ وسيلة آمنة وفعالة للوقاية من الإصابة بالمرض الحقيقي”، مبيّنة أنّه “يتم إعطاء اللقاحات عن طريق الحقن أو عن طريق الفم”.

يذكر أنّه تأتي هذه الأنشطة ضمن جهود الصحة التوعوية للحفاظ على صحة وسلامة الأطفال، وتثقيف أولياء الأمور بالحرص على تطعيم أطفالهم، في إطار البرنامج التوعوي (طفلك مسؤوليتك).

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