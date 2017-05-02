وظائف شاغرة في الخطوط القطرية .. بالرياض وينبع

أعلنت شركة الخطوط الجويّة القطريّة -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وينبع.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف بمسمى:
- تنفيذي أول مبيعات – (الرياض).
- مشرف مالي – (ينبع).
وأشارت الشركة إلى أنّ “التقديم مُتاحٌ إلكترونيًا، ومستمر حتى 29 أيار/مايو 2017م، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني للتوظيف بعد اختيار الدولة السعودية، والاطّلاع على شروط كل وظيفة”.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط هنا.
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