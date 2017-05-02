وظائف شاغرة في الخطوط القطرية .. بالرياض وينبع

أعلنت شركة الخطوط الجويّة القطريّة -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وينبع.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف بمسمى:

تنفيذي أول مبيعات – (الرياض). مشرف مالي – (ينبع).

وأشارت الشركة إلى أنّ “التقديم مُتاحٌ إلكترونيًا، ومستمر حتى 29 أيار/مايو 2017م، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني للتوظيف بعد اختيار الدولة السعودية، والاطّلاع على شروط كل وظيفة”.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط هنا.