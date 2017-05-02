 وظائف شاغرة في الخطوط القطرية .. بالرياض وينبع | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 6 شعبان 1438 هجريا, الموافق 2 مايو 2017 ميلاديا

وظائف شاغرة في الخطوط القطرية .. بالرياض وينبع

وظائف شاغرة في الخطوط القطرية .. بالرياض وينبع
فيفاء أون لاين- الرياض

أعلنت شركة الخطوط الجويّة القطريّة -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وينبع.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف بمسمى:

  1. تنفيذي أول مبيعات – (الرياض).
  2. مشرف مالي – (ينبع).

وأشارت الشركة إلى أنّ “التقديم مُتاحٌ إلكترونيًا، ومستمر حتى 29 أيار/مايو 2017م، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني للتوظيف بعد اختيار الدولة السعودية، والاطّلاع على شروط كل وظيفة”.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط هنا.

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