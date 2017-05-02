وظائف شاغرة في أرامكو ساسرف

أعلنت شركة مصفاة أرامكو “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وبيّنت الشركة، أنَّ ذلك وفق الوظائف والمؤهلات التالية:

محلل تكنولوجيا المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها. مشرف فنيي الصيانة الميكانيكية والكهربائية: شهادة الدبلوم في تخصص (الميكانيكية، والكهربائية)، أو ما يعادلها. مهندس تصميم ميكانيكي: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها. مهندس استراتيجيات الصيانة: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الآلات، أو ما يعادلها. مهندس إزالة العيوب: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 نيسان/أبريل 2017م؛ ومستمرٌ حتى تاريخ 29 حزيران/يونيو 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل من هنا.