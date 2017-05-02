 وظائف شاغرة في هيئة تنمية الصادرات السعودية SEDA | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 6 شعبان 1438 هجريا, الموافق 2 مايو 2017 ميلاديا

وظائف شاغرة في هيئة تنمية الصادرات السعودية SEDA

وظائف شاغرة في هيئة تنمية الصادرات السعودية SEDA
فيفاء أون لاين- الرياض

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة، بمسمى “مدير المراجعة الداخلية”، لحمَلة درجة البكالوريوس في (المحاسبة، أو المالية)، أو ما يعادلها، ويفضل درجة الماجستير في (المراجعة الداخلية، أو المحاسبة)، أو ما يعادلها، وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم 1 أيَّار/ مايو 2017م؛ ومستمرٌ حتى تاريخ 30 حزيران/يونيو 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، اضغط هنا.

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