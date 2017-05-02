الندوة تضع حجر الأساس لبئر ارتوازية في الصومال

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الصومال بوضع حجر الأساس لحفر بئر ارتوازية في مخيمات النازحين بمحافظة بنادر القريبة من العاصمة بهدف المساهمة في التنمية الاجتماعية والإصلاح البيئي ومحاربة الأمراض المرتبطة بتلوث المياه والبيئة ، وتوفير المياه الصالحة للشرب لمساعدة المتضررين من الجفاف وغيرهم من الفقراء والمحتاجين.

ويأتي هذا العمل التنموي في إطار المساعدات الإنسانية التي تقدمها الندوة العالمية للأشقاء الصوماليين في المحنة التي يعانون منها بسبب الجفاف والقحط والتي تسببت في تدهور حالة الأهالي وارتفاع نسبة الوفيات وتفشي الأمراض مما دعا منظمات الإغاثة الأممية أن تطلق نداءاتها محذرة من تفاقم الأوضاع واتساع نطاق الأزمة الانسانية.