 الندوة تضع حجر الأساس لبئر ارتوازية في الصومال | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 6 شعبان 1438 هجريا, الموافق 2 مايو 2017 ميلاديا

الندوة تضع حجر الأساس لبئر ارتوازية في الصومال

الندوة تضع حجر الأساس لبئر ارتوازية في الصومال
فيفاء أون لاين ـ الصومال

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الصومال بوضع حجر الأساس لحفر بئر ارتوازية في مخيمات النازحين بمحافظة بنادر القريبة من العاصمة بهدف المساهمة في التنمية الاجتماعية والإصلاح البيئي ومحاربة الأمراض المرتبطة بتلوث المياه والبيئة ، وتوفير المياه الصالحة للشرب لمساعدة المتضررين من الجفاف وغيرهم من الفقراء والمحتاجين.

ويأتي هذا العمل التنموي في إطار المساعدات الإنسانية التي تقدمها الندوة العالمية للأشقاء الصوماليين في المحنة التي يعانون منها بسبب الجفاف والقحط والتي تسببت في تدهور حالة الأهالي وارتفاع نسبة الوفيات وتفشي الأمراض مما دعا منظمات الإغاثة الأممية أن تطلق نداءاتها محذرة من تفاقم الأوضاع واتساع نطاق الأزمة الانسانية.

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