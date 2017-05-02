“الحارثي” يتفقد جاهزية مبنى ثانوية غرناطة وانتقال الطلاب له الأسبوع القادم

.زار المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي مبنى مدرسة غرناطة الثانوية الذي سيتم افتتاحه وتشغيله نهاية الأسبوع القادم وتحويل الطلاب له من الفترة المسائية للفترة الصباحية.

وجاءت زيارة المدير العام التي شاركه فيها 50 طالب من طلاب الثانوية بمبادرة شركة تطوير المباني التعليمة بالتعاون مع إدارة التخطيط المدرسية بتعليم مكة للتعريف بالمبنى والجهود المبذولة في إنشائه واستعراض التجهيزات المدرسية به وتهيئته النموذجية واستشعار أهمية المحافظة على الممتلكات بشكل عام ومبناهم على وجه الخصوص، ونقل ذلك لبقية طلاب المدرسة ؛ورفع الوعي والتثقيف لدى الطلاب بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للتعليم والحفاظ على هذه الممتلكات والاستفادة منها بما يحقق رؤية المملكة الواعد في تهيئة شباب هذا الوطن للنهوض بوطنهم في شتى المجالات العلمية .

ورافق المدير العام في جولته التثقيفية كل من مدير إدارة التخطيط المدرسي بتعليم مكة سعود الثبيتي ومدير مكتب التعليم بشرق مكة إبراهيم الثقفي ورئيس لجنة المشاريع المدرسية د. ضيف الله الثبيتي ومن شركة تطوير للمباني التعليمية المدير التنفيذي للشركة في المنطقة الغربية د. عبد الرحمن البريدي المهندس المسؤول من شركة تطوير م . وليد شلبي وعدد من مهندسي شركة بكين المنفذة للمشروع وعدد من منسوبي مدرسة غرناطة الثانوية.

تجدر الإشارة إلى أن المبنى يقع في مخطط الشرائع 4 ومن تنفيذ شركة بكين الإماراتية وقد استخدم نظام الخرسانة مسبقة الصب حيث بلغت تكلفة المشروع 14.439.700 ريال بطاقة استيعابية 840 طالب وسيساهم المبنى الجديد في التخلص من أكثر من مدرسة مسائية.