الطقس .. رياح مثيرة للأتربة على هذه مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليوم الثلاثاء إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة الى غزيرة المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران ،جازان ،عسير ،الباحة) ومرتفعات مكة المكرمة تشمل الأجزاء الشرقية منها.

في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على وسط وشرق المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك ،المدينة المنورة ،حائل ،القصيم ،الرياض ،الجوف ،الحدود الشمالية ،الشرقية) مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.