 الطقس .. رياح مثيرة للأتربة على هذه مناطق | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 6 شعبان 1438 هجريا, الموافق 2 مايو 2017 ميلاديا

الطقس .. رياح مثيرة للأتربة على هذه مناطق

الطقس .. رياح مثيرة للأتربة على هذه مناطق
فيفاء أون لاين- متابعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليوم الثلاثاء إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة الى غزيرة المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران ،جازان ،عسير ،الباحة) ومرتفعات مكة المكرمة تشمل الأجزاء الشرقية منها.

في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على وسط وشرق المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك ،المدينة المنورة ،حائل ،القصيم ،الرياض ،الجوف ،الحدود الشمالية ،الشرقية) مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*