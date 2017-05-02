هكذا ..يمكنك اكتشاف اذا ما تم تسريب بياناتك على الإنترنت

لا تمر عدة أسابيع حتى نسمع عن عمليات تسريب جديدة تتضمن أسماء وكلمات مرور لبعض المواقع والخدمات، بما في ذلك تسريبات لخدمات شهيرة كان من ضمنها تسريب حوالي 68 مليون حساب في خدمة دروب بوكس العام الماضي.

وعند سماعك لأنباء التسريبات والاختراقات، فقد تتساءل فيما إذا كان حسابك من ضمن الحسابات المسربة أم لا.

تطبيق Hacked? يتيح للمستخدمين معرفة ما إذا كانت حساباتهم قد تم تسريبها ضمن عمليات الاختراق للمواقع والخدمات الشهيرة، وهل تم نشر اسم المستخدم وكلمة المرور على العلن.

https://haveibeenpwned.com/

ويتيح لك التطبيق البحث في قاعدة بيانات موقع Have I been pwned الذي يضم أكبر قاعدة للبيانات المسربة على شبكة الإنترنت بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني واسم المستخدم وكلمات المرور.

كل ما عليك فعله هو إضافة اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني في الخانة المخصصة ومن ثم معرفة حالة حسابك الأمنية.

ويتيح لك التطبيق أيضاً فحصا يوميا أو أسبوعيا لحالة الحساب، بحيث ستتلقى تنبيهات مباشرة في حال تعرض حسابك إلى خرق أمني في خدمة معينة أو موقع.

يشار إلى أن تطبيق Hacked? متوفر مجاناً على متجر جوجل بلاي.