وزير الإسكان يكرم عين الرياض في ريستاتكس 2017

كرم وزير الإسكان ماجد الحقيل عين الرياض لرعايتها ومشاركتها في معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العقاري (ريستاتكس) الذي أقيم بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض والتي تسعى من وراء مشاركتها به إلى دعم القطاع العقاري والإسهام في نهضته وفق رؤية المملكة 2030.

وقد أكّد الأستاذ عبد الله الحربي، الرئيس التنفيذي لعين الرياض، في هذا الصدد على حرصه على المشاركة سنوياً في ريستاتكس الرياض، موجهاً شكره للقائمين على تنظيم هذا الحدث وعلى المشاركين به، وموضحاً: “تطمح عين الرياض إلى تأدية دورها كشريك فاعل في انتعاش قطاع المعارض والمؤتمرات بشكلٍ عام، والمعارض المتخصصة في القطاع العقاري بشكل خاص، كما أننا نسعى إلى توسيع مجال شراكاتنا الاستراتيجية مع الجهات ذات الصلة سواءً كانت حكومية أو خاصة”.

ويضيف الحربي: “يعد معرض ريستاتكس من المعارض الرائدة في القطاع العقاري، والذي يجمع الخبراء والمتخصصين فوق منصة واحدة، ليتم تشارك التجارب، وتعزيز الكفاءات، وطرح الأفكار والمبادرات، والاطلاع على الحاجات المستجدة للسوق، ومحاولة تلبيتها بأفضل الطرق الممكنة، وإننا في عين الرياض، نعمل جاهدين على توفير كافة السبل والوسائل التسويقية اللازمة من أجل تحسين أداء القطاع ورفع نسب مساهمته في الناتج المحلي مما يؤثر في دفع العجلة الاقتصادية ككل”.

والجدير بالذكر أن عين الرياض تشارك وتسوق لأهم وأبرز الفعاليات الاقتصادية العقارية والسياحية والصحية والتقنية في المنطقة، كان آخرها معرض الرياض الدولي للسفر 2017 الذي أقيم في قاعة الأمير سلطان في فندق الفيصلية في مدينة الرياض.

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