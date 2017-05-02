 مدير عام فرع وزارة الشئون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد بالشرقية في لقاء مغرب اليوم بجمعية عنك الخيرية | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 6 شعبان 1438 هجريا, الموافق 2 مايو 2017 ميلاديا

مدير عام فرع وزارة الشئون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد بالشرقية في لقاء مغرب اليوم بجمعية عنك الخيرية

مدير عام فرع وزارة الشئون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد بالشرقية في لقاء مغرب اليوم بجمعية عنك الخيرية
  عنك ـ يوسف القضيب
تنظم جمعية عنك الخيرية  للخدمات الاجتماعية في المنطقة الشرقية  بعد صلاة مغرب اليوم الثلاثاء 05/08/1438هـ لقاءا مفتوحا مع فضيلة الشيخ بدر بن حمد الدولة مدير عام فرع وزارة الشئون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد بالمنطقة الشرقية يحضر اللقاء عدد ممن وجهت الدعوة من مسئولي ومدراء كافة القطاعات الحكومية والاهلية وأعيان ووجهاء عنك حيث سيكون اللقاء الذي سيقام بديوانية عنك بمقر الجمعية يذكر ان الشيخ بدر بن حمد الدولة بدأ اعمله بوزارة الشئون الاسلامية – داعية بإدارة الدعوة بالأحساء ثم مديرا  لإدارة المساجد والدعوة بمحافظة الخفجي ثم بقيق ثم نائبا لمدير الاوقاف قبل تقلده منصب نائب مدير الاوقاف بفرع المنطقة الشرقية قبل تقلده منصب مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية .

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