 “الداخلية” .. القبض على 1628 متهماً بينهم 589 سعودياً لتهريبهم المخدرات | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 6 شعبان 1438 هجريا, الموافق 2 مايو 2017 ميلاديا

“الداخلية” .. القبض على 1628 متهماً بينهم 589 سعودياً لتهريبهم المخدرات

“الداخلية” .. القبض على 1628 متهماً بينهم 589 سعودياً لتهريبهم المخدرات
فيفاء أون لاين- الرياض

صرَّح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت خلال الفترة (محرم – جمادى الآخرة 1438هـ)، من القبض على (1628) متهماً؛ لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفاد المتحدث أن من بين المضبوطين (589) سعودياً، بالإضافة إلى (1039) متهماً من (41) جنسية مختلفة، وأن رجال الأمن قد واجهوا خلال عملية الضبط مقاومة مسلحة من المهربين والمروجين نتج عنها إصابة (16) رجل أمن، ومقتل خمسة من مهربي ومروجي المخدرات وإصابة (14) آخرين.

وجاء ما تم ضبطه من مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وأسلحة وأموال نقدية على النحو التالي:

– 11 مليوناً و(859 .429) قرص إمفيتامين (كبتاجون).
– (19) طناً و( 612 ) كيلو جراماً من الحشيش المخدر.
– (12) كيلو و(932) جراماً من الهيروين الخام.
– (218) كيلو و(948) جراماً من الكوكايين المخدر.
– (22) كيلو و(938) جراماً من الشبو المخدر.
– مليون و(189 .427) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي.
– (5468) سلاحاً متنوعاً، و(100 .14) طلقة حية متنوعة.
– أكثر من 43 مليوناً و822 ألف ريال.

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